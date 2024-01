Válka o Dynamo. Zastrašit se Dědkem nenechám, brání se náměstek Rychtecký

Pardubičtí zastupitelé 18. prosince schválili změnu územního plánu, kterou potřeboval majitel Dynama Petr Dědek pro výstavbu nové arény s hotelem. Kdo by čekal od vrchlabského miliardáře alespoň náznak vděku vůči radnici, byl zklamán. Podnikatel hned o dva týdny později proti politikům tvrdě vystartoval s tím, že je chce z klubu dostat a ještě by mu měli na rozloučenou pomoci hradit ztrátu ve výši 77 milionů.

Největší terč namaloval na záda náměstku primátora Jakubu Rychteckému, který si „dovolil“ hlasovat proti změně územního plánu. Ten nyní úder vrací zpět a je zjevné, že se v Pardubicích rozjíždí válka mezi radnicí a vedením klubu.

„Když jsem si ten rozhovor s Petrem Dědkem přečetl, tak jsem se jen usmál a řekl jsem si, že už je to tady. Jeden z blízkých spolupracovníků pana Dědka mne už před komunálními volbami navštívil v kanceláři a varoval mě, že když nebudu podporovat hokej, tak bych mohl mít příště problém se zvolením. Že by se mi mohlo stát, že budu veřejně a mediálně dehonestován jako nepřítel hokeje. Na to můžu jen říct, že takový způsob práce patří do devadesátých let, a také, že se jím nenechám zastrašit,“ řekl pro MF DNES Rychtecký.

Petr Dědek po vás i vašem hnutí Žijeme Pardubice vystartoval kvůli tomu, že jste nehlasoval pro změnu územního plánu. Proč jste hlasoval proti?

V našem hnutí rozhodně nejsou žádní nepřátelé hokeje. A je zvláštní, že si pan Dědek jako terč kritiky vybral zrovna nás, když ze 39 zastupitelů hlasovalo pro změnu jen 23 lidí. Nebyli jsme proti zdaleka sami.

Petr Dědek namítá, že jste součástí koalice, která většinou drží pospolu, a tady jste hlasoval jinak než její většina.

Ano, to je pravda, ale tohle nebyla koaliční otázka. Nebylo to součástí koaliční dohody. Naše spolupráce v koalici tím nijak neutrpěla. My jsme lidi, kteří mají vlastní svědomí a vědomí, podle něj jsme se také rozhodovali. Měli jsme totiž strach, že změna zaviní zdržení přípravy nového územního plánu. A naše obavy se ostatně také potvrdily. To jsme říkali od června a byli jsme v tom konzistentní. Navíc si myslím, že je úplně jedno, jestli jste miliardář či běžný občan, kterým jsme roky změnu odmítali udělat. Všichni by měli mít rovné podmínky.

Stěžoval si, že málokdy jste na jednání s ním až do konce.

Tak v prvé řadě bych chtěl panu Dědkovi připomenout, že nejsem jeho zaměstnanec a že není v pozici, aby mi kontroloval docházku. Notabene v případě, kdy nemám územní plán v gesci.

Druhý balonek, který pan Dědek vypustil, se týkal hrazení ztráty Dynama. Chce, abyste se vzdali podílu v klubu za to, že on celých 77 milionů zaplatí. Jinými slovy požaduje kapitalizaci ztráty. Je pro vás jako radnici cesta?

Není a ani nemůže být. Pokud bychom se po ní vydali, tak bychom mohli také skončit ve vězení.

Proč?

Pan Dědek se ve svých vyjádřeních odklání od akcionářské dohody s úmyslem snížit akciový podíl města, a to tak, že za jeho týmem způsobenou ztrátu a za jím půjčené peníze do HC získá pro sebe nové akcie, a tím by poklesl podíl města.

Hokej má tradici v Pardubicích sto let. A město mu vždy bylo partnerem. Právě radnice ho mnohokrát zachránila v těžkých chvílích, a proto si myslím, že si takové útoky zástupci města nezaslouží. náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký

Nicméně pan Dědek svůj plán položil na stůl ve stylu, že přes něj nejede vlak...

Myslím, že hodně zastupitelů, kteří hlasovali pro zmíněnou změnu územního plánu, svého rozhodnutí litují. Když si teď o sobě přečetli, že jsou k ničemu a že by měli z klubu odejít, tak se jim to asi nelíbilo. Hokej má tradici v Pardubicích sto let. A město mu vždy bylo partnerem. Právě radnice ho mnohokrát zachránila v těžkých chvílích, a proto si myslím, že si takové útoky zástupci města nezaslouží.

Pan Dědek je tady čtyři roky a nepovažuji od něj takové bezprecedentní útoky za férové. Hodně mě mrzela i nedůstojná role města při oslavách sto let od založení klubu, nebo že vedení klubu vymyslelo nového maskota, o kterém nikdo neví, co to má znamenat, a přitom se mažou artefakty pardubického koně, který klub s městem vždy spojoval. Všechny ostatní kluby si symbol koně naopak hýčkají a hlásí se k němu.

Pan Dědek upozorňuje na to, že město klub podporuje vlastně málo a že jste třeba nezvýšili zasílané částky o inflaci.

K tomu vám můžu dát přesná čísla, ze kterých si každý může udělat svůj názor na věc. Já vůbec nezpochybňuji, že klub šel sportovně nahoru, že existuje béčko, že přišli kvalitní hráči, ale rozhodně to není tak, že pan Dědek je jediný spasitel. Je poctivé říct, že má od města historicky nejlepší podmínky, které těžko najdou v rámci republiky srovnání. Ze sta procent stabilně plníme všechny naše závazky, které vznikly na základě akcionářské smlouvy. Jen na mládež jsme klubu za poslední čtyři roky poslali dotaci přes 68 milionů korun. Na reklamní smlouvě jsme za stejnou dobu klubu zaplatili 59 milionů korun.

Vedle toho jsme Dynamo (většinový podíl) v roce 2020 panu Dědkovi prodali zcela oddlužené, tzv. s čistým stolem. Dávali jsme kvůli tomu příplatek mimo základní kapitál 18 milionů korun. A ještě v době covidu jsme Dynamu pomohli dalším příplatkem šest milionů korun. Když se na ta čísla podíváte, tak nechápu, jak může pan Dědek říct, že mu město hází klacky pod nohy. Z mého pohledu je jediným, kdo se odklání od akcionářské dohody, sám Petr Dědek.

Proč si to myslíte?

Plyne to z toho, že chce až nezvykle rychle ponížit podíl městu. Mám pocit, že by si řada Pardubáků měla položit otázku, jestli chce rychle splněný sen Petra Dědka v podobě mistrovského titulu za každou cenu. On sice říká, že investuje do klubu, ale je to trochu jinak. Pravda je, že sehnal množství partnerů a posílil příjmovou stránku rozpočtu Dynama. Na druhou stranu za loňskou sezonu dokázal vyprodukovat největší ztrátu v historii Dynama, když za jediný rok byla ztráta přibližně 55 milionů. Kumulovaná ztráta pak činí 77 milionů.

Přitom v akcionářské smlouvě je jasně napsáno, že za hospodaření klubu je odpovědný jen on. Má tříčlenné představenstvo, kde město nemá nikoho. V dozorčí radě je poměr hlasů 4:3 ve prospěch pana Dědka. Fakticky tak ovládá celou organizaci a zavázal se v akcionářské dohodě, že bude dodržovat z dlouhodobého pohledu vyrovnané hospodaření. Ale to se neděje. Proto se ptám, proč by město mělo nést jakýkoliv podíl na ztrátě, která vznikla především kvůli nákupům a hlavně mzdám nadstandardních hráčů?

Podle Petra Dědka na základě dodatku smlouvy o zásahu vyšší moci. Podle něj může za ztrátu inflace, ceny energií nebo válka na Ukrajině.

V době, kdy je veřejně známo, že Dynamo má největší rozpočet v lize, a každý vidí, jaké fantastické hráče má na soupisce, tak mi tento argument přijde úplně mimo. Někdo udělal manažerské rozhodnutí, nakoupil špičkové hráče z KHL a NHL a za to musí nést odpovědnost. Nemůže ji přenášet na město. Proto říkám, že jestli nás něco jako zastupitele může dostat do kriminálu, o čemž pan Dědek s vámi také mluvil, tak je to právě toto odklonění od smlouvy.

Musíme po něm požadovat příplatek mimo základní kapitál. Podle akcionářské dohody má více možností, jak ztrátu umořit. Ale rozhodně ne tím, a na tom je shoda napříč politickým spektrem na radnici, že nám poníží podíl města a tím vyřeší ztrátu a dluhy, které nasekal. Takto žádný normálně myslící člověk přece nemůže postupovat. Naším úkolem není platit sny pana Dědka, naším úkolem je starat se o majetek města.

Nicméně ve smlouvě doložka o zásahu vyšší moc je...

Ano. Klub jsme prodávali v červnu 2020, tedy v době, kdy epidemie covidu byla v plném proudu a nikdo nevěděl, co bude dál. Proto jsme ostatně pomohli s placením ztráty za sezonu, kdy do hlediště nemohli diváci. Ovšem co se týče dalších sezon, tak jsme jasně panu Dědkovi řekli, že dál tuto doložku uplatňovat nemůže. On se i veřejně vyjadřoval, že půjčku, kterou dal do klubu, bude řešit příplatkem mimo základní kapitál, ale pak dosáhl svého, zastupitelé mu změnili územní plán a on okamžitě vytáhl do boje.

Nedávalo smysl udělat domluvu o hrazení ztráty před změnou územního plánu? Proč nevznikla? Co si budeme namlouvat, tento scénář se dal docela očekávat.

Za mne tato snaha ze strany města byla. A dokonce je mezi zastupiteli i shoda na tom, že město má mít v budoucnu menší akcionářský podíl. Ovšem prodej musí proběhnout tak, že se udělá odborný znalecký posudek na hodnotu akcií a ty se pak panu Dědkovi odprodají.

Nicméně teď se zdá, že jste promarnili vzácnou chvíli, kdy jste na pana Dědka měli páku a mohli vyjednávat.

Pan Dědek argumentoval tím, že ho tlačí čas a že změnu územního plánu potřebuje rychle a že změnu akcionářské smlouvy, která je složitá, těžko dokážeme jako akcionáři společně tak rychle domluvit. Teď naopak začal tlačit velmi.

Co tedy dál?

Pan primátor už připravuje materiál na příští jednání zastupitelstva, abychom jasně deklarovali shodu napříč politickými stranami a jasně definovali náš postoj. A jsme připraveni jednat o odkupu akcií na základě znaleckého posudku. Na něj máme ostatně připravené i peníze v rozpočtu. Jsme připraveni a čekáme, kdy bude pan Dědek reagovat na naše dopisy a výzvy.

Může skončit celá věc i u soudu?

V případě, že by nepanovala mezi akcionáři shoda na tom, co je a co není vyšší moc, tak si umím představit, že to určí až soud.