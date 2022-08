Andrej Babiš v Jevíčku příznivce zklamal, ve Třebové byli odpůrci v menšině

Za normálních okolností by náměstí v Jevíčku bylo po třetí hodině odpolední poloprázdné. Postávající hloučky zvídavých lidí však dávaly tušit, že prosluněné odpoledne se něčím bude lišit. Téměř třítisícové městečko na Malé Hané si totiž pro svůj první mítink vybral Andrej Babiš, který však své fanoušky zklamal. Do Jevíčka vůbec nedorazil.

„Pan Babiš přijede do Moravské Třebové. Dnes sem nestihne dojet. Ale přijede za vámi pan Havlíček a paní Schillerová,“ zklamala krajská manažerka hnutí ANO Jiřina Klčová u otevřeného auta s propagačními materiály asi osm desítek lidí.

„Bojí se,“ vykřikl muž z hloučku, který čekal na Andreje Babiše s transparenty. V Jevíčku tak došlo jen na klidnou výměnu názorů mezi Babišovými kritiky a příznivci.

V Moravské Třebové čekaly na Babiše stovky lidí. Většina se s ním chtěla vyfotit. Úspěch neměl jenom mladík, který přišel v zelené uniformě, která připomínala dobu dávno minulou.

„Co je tohle? S tímhle se nefotím. Ne, ne, to by bylo zase na sítích,“ odmítl Andrej Babiš mladíka, který ho požádal o společnou fotografii.

Andrej Babiš se snažil také vysvětlit, proč do Jevíčka nedorazil. „Nedomysleli jsme, že bude na naše mítinky chodit tolik lidí,“ řekl na začátek Andrej Babiš, který zpoždění vysvětlil chybějící dálnicí mezi Mohelnicí a Hradcem Králové.

Většina lidí až na výjimky přišla jeho názorů vyjádřit podporu. Kritici byli na náměstí ve velké menšině. Zhruba desítka demonstrantů byla vybavena píšťalkami a transparenty.

Členové antikonfliktního týmu však byli prakticky bez práce. Na dotaz jedné starší seniorky, které se domáhala odvlečení jedné demonstrantky s transparentem blízko stolečku, kde se předseda hnutí ANO příznivcům podepisoval, odpověděli, že žena vyjadřuje svůj názor a vše je v pořádku.

Na náměstí zasahovali mezi lidmi také záchranáři, ne však kvůli nějakému incidentu. Jedné seniorce se v horku udělalo nevolno.

Andrej Babiš zítra pokračuje ve svém turné po Pardubickém kraji. Ráno začíná v Lanškrouně, poté se přesune do Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta. Odpoledne bude pokračovat v Chrudimi, Přelouči a den zakončí v Lázních Bohdaneč.

Závěr turné na severní Moravě byl také v klidu

Na dnešních zastávkách v Moravskoslezském kraji bylo méně konfliktů mezi příznivci a odpůrci Andreje Babiše, než v předchozích dvou dnech. Do Bohumína přišlo necelých dvě stě lidí, do Orlové kolem pěti stovek. Nejvíce protestujících bylo na posledním krajském setkání v Třinci. Na prvním místě v Bohumíně měl politik krátké zpoždění, následně to bylo ale vždy minimálně půl hodiny.

Jedna seniorka, která přišla v Třinci podpořit expremiéra, se pokusila napadnout fotografa Deníku Lukáše Kaboně, po dalším reportérovi se oháněla jiná žena knihou, kterou si vzala ze stolku před Babišovým obytným autem.

Potyčky v Třinci vyvolávali příznivci Andreje Babiše, kterým vadily píšťalky protestujících. Agresivní byli hlavně starší lidé.