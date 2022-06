Aktivisté sehnali podpisy pro referendum o opatovické hale, bojí se dopravy

Spolek Sousedé proti hale nasbíral pro návrh na vyhlášení místního referenda 641 podpisů. Potřeboval jich získat přibližně šest set, od třiceti procent oprávněných voličů. Obec chce, aby přípravný výbor ještě doplnil odůvodnění návrhu.

„Máme víc podpisů, než jsme potřebovali. Sháněly se nám poměrně snadno. Polovina lidí podepsala sama od sebe, další polovinu jsme získali tak, že jsme obešli domácnosti. Dva ze tří oslovených podepsali,“ uvedl Nathaniel Filip de Aras ze spolku Sousedé proti hale.

Starosta Opatovic Pavel Kohout návrh na vyhlášení referenda přípravnému výboru vrátil s tím, že asi pět desítek podpisů není v pořádku, neboť listiny obsahují neúplné adresy či špatná data narození. Podle spolku nebude problém vše opravit nebo dodat další podpisy.

Starosta také požaduje doplnit odůvodnění referenda, aby spolek lidem vysvětlil, jaký dopad může rozhodnutí v referendu pro obec mít. „Každé rozhodnutí má nějaký důsledek. Chceme, aby lidé věděli, co hrozí,“ uvedl Kohout.

Nová průmyslová hala o výšce šestnáct a půl metru by měla vyrůst poblíž Opatovic nad Labem. Investor ji chce vybudovat na poli, které leží mezi velkou okružní křižovatkou a Čeperkou. Územní plán Opatovic to umožňuje. Podle developerské firmy Czech Industrial Development není ještě rozhodnuto, k čemu hala bude sloužit. Mohlo by tam najít práci až 500 lidí. Do areálu povede nová silnice napojená na silnici I/37. Stavební úřad pardubického magistrátu vydal už územní rozhodnutí, jež ale není pravomocné.

Kritici haly se bojí dopravních problémů spojených s kamiony či auty zaměstnanců, zvýšení hluku, záboru zemědělské půdy. Obávají se také, že to je jen začátek a v budoucnu se průmyslový areál bude dál rozšiřovat. Argumentují i tím, že hala bude obrovská a ošklivá.

Ostře proti výstavbě haly je sousední Čeperka, která ale nemá žádnou možnost to ovlivnit. „Nikdy by mne nenapadlo, že tam někdo nechá postavit takové obrovské překladiště. Máme tu dálnici, železnici, je tu elektrárna, papírny, plánuje se spalovna,“ uvedla před časem starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Hrozí velká škoda pro obec, varuje starosta

Investor Czech Industrial Development spolek Sousedé proti hale varoval, že v případě zmaření investice bude žádat náhradu škody. Takového scénáře se obává starosta. „Kdyby se to stalo, tak nám firma nabízí pozemky za cenu, za kterou je nakoupila, což je asi osmdesát milionů korun. Nejhorší na tom je, že pozemky v územním plánu jsou na to určeny,“ řekl Pavel Kohout.

Lidé by v referendu měli odpovědět na otázku, zda požadují, aby orgány obce Opatovice učinily veškeré možné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě průmyslové, výrobní, logistické, montážní nebo skladové haly na konkrétních pozemcích. Spolek si přeje, aby se místní referendum uskutečnilo současně s komunálními volbami letos v září.

Starosta Kohout uvedl, že o vyhlášení či nevyhlášení referenda rozhodne zastupitelstvo v září, tudíž samotné hlasování o hale se podle něj uskuteční nejdříve v říjnu či listopadu tohoto roku. Zatím se zdá nejpravděpodobnější, že zastupitelstvo Opatovic nad Labem v září místní referendum vyhlásit odmítne. „V takovém případě se obrátíme na soud,“ uvedl Nathaniel Filip de Aras.

K platnosti rozhodnutí místního referenda je nutná účast alespoň 35 procent zapsaných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina.