Zrezlý kříž nahradil na kostele nový, drahé rozebírání střechy nebylo třeba

„Byl to čas, který způsobil korozi kříže a zatékání do báně a do věže. Kvůli tomu uhnil středový trám. Šikovní lidé přišli na to, jak vše udělat levněji, a přitom tak, aby kříž a střecha věže vydržely po opravách nejméně sto let,“ shrnul zvolský kněz František Eliáš.

Břetislav Zemene vymyslel se svým týmem úsporný způsob, jak vracet kříže a poškozené báně, pokud je problém jen ve špici věže. Zkušenosti získané v minulosti přizpůsobuje konkrétním podmínkám.

„Byla uhnilá vrcholová část středového trámu nesoucího kříž. S kovářem jsme vymysleli konstrukci, která umožňuje upevnit kříž jinak. Udělali jsme jen nový vrchol věže,“ vysvětlil Zemene.

Shnilá část trámu byla odstraněna a s ní i vrchol věže. Potom firma zabývající se výškovými pracemi s pomocí jeřábu nasadila a upevnila na „uříznutý“ vrchol kovový koš s hrotem. Na koš nasadili nový plechový plášť, takže část vrcholu je nyní kryta dvojitě.

Poté řemeslníci přimontovali cibuli s tubusy, do nichž přibyly údaje ze současného života v obci a ve farnosti, a na závěr přidělali více než třímetrový nový kříž. Z koše výškového jeřábu při tom pracovali několik hodin ve výšce šedesáti metrů.

Původní kříž, který byl na věži téměř 160 let od postavení kostela, ve starém železe neskončí.

Najdeme mu důstojné místo a bude připomínat tuto rekonstrukci,“ nastínil kněz Eliáš.