Mladá dívka z Jesenicka si za pandemie vyzpívala uznání v Evropě

Místní věří, že tím její pěvecká kariéra ještě zdaleka neskončila. „Na tyto mezinárodní soutěže mě upozornila moje učitelka zpěvu Anna Beťáková, která mě také do těchto soutěží přihlásila,“ říká nadějná zpěvačka.

Všechny soutěže sice byly „jen“ na dálku, ale konkurence byla vzhledem k omezeným možnostem zpívání obrovská.

„Když jsem se dozvěděla výsledek první mezinárodní soutěže, byla jsem v šoku, protože jsem si nemyslela, že mám na to, umístit se mezi nejlepšími. Samozřejmě jsem byla nadšená a vděčná paní učitelce za to, že mě přihlásila a také perfektně připravila,“ líčí Glauschová.

V listopadu získala třetí místo v soutěži Hlas Slezska. Brzy nato nadchla porotu na velké soutěži v Polsku, kde byla rovněž třetí.

Letos v únoru dosáhla velkého úspěchu v mezinárodní soutěži Sonata Of The Stars v Litvě, kde se probojovala v celoevropské konkurenci do dvou finálových kol, za což obdržela v každém kole medaili a diplom.

Poté se přihlásila do další mezinárodní soutěže, Aphrodite Vois, která se konala v dubnu na Kypru. Vybojovala si zde druhé místo.

Druhé místo v prestižním Berlíně

Největší úspěch znamenala účast na červencové soutěži v Berlíně. Na mezinárodním pěveckém festivalu Star Rain Cup v těžké konkurenci skončila rovněž druhá.

Učitelka zpěvu Anna Beťáková je z nadějné zpěvačky nadšená. „Ona je neskutečně talentovaná a pracovitá. Ty soutěže byly skvělou možností, jak mohla ukázat svůj talent,“ říká pedagožka.

Podle ní bylo nejhorší najít místo, kde by se dalo zpívat. Musela tam totiž být dobrá akustika. Jinak by celý výsledek nebyl tak výjimečný.

„Nakonec jsem našla místo v bytě v podkroví před střešním vikýřem. Všechno jsme odtud vystěhovali a zřídili tam malé nahrávací studio,“ vypráví Beťáková.

„I když u mého zpívání byla vždycky jen paní učitelka, věděla jsem, že do toho musím dát všechno. Bylo to zvláštní a neobvyklé, ale i tak jsem se snažila stejně, jako bych zpívala před tisíci diváky a porotou,“ vyznává se nadějná mikulovická zpěvačka.

Život bez zpěvu si nedokáže představit. „Zpívám osm let a zpěv se za tu dobu stal mou součástí, ať už si zpívám doma ve sprše, nebo na koncertech či soutěžích. Vědět, že ráno vstanu a už si nezazpívám, jen pomyšlení na to mě děsí,“ říká Glauschová.

Soutěže na evropské úrovni, byť online, bere jako velký test svých schopností. „Úspěchy jsou velkou motivací do mé budoucí kariéry. Teď už vím, že dokážu mnohem víc, než jsem si myslela,“ sděluje.

Talentovaná zpěvačka nezpívá jenom převzaté věci, ale začala si psát i vlastní písně. „Napíšu si text, nějak si to zabroukám v hlavě, nahraju do telefonu a pak s paní učitelkou vymýšlíme, jak by to asi mohlo být, a ona tu hudbu poté dá dohromady,“ popisuje Glauschová.

Svou budoucnost vidí dál ve zpěvu. Po základní škole totiž míří na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.