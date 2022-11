Malý mravenečník se narodil během oprav pavilonu, teď je konečně k vidění

„Úsilí vložené do tohoto počínání se vyplatilo. Dnes mohou mravenečníka v plné síle vidět i s jeho matkou návštěvníci, neboť v těchto dnech opustil do té doby obývanou ubikaci v zázemí a přesunul se do svého trvalého bydliště v Jihoamerickém pavilonu,“ uvedla ošetřovatelka Hana Dostálová.

Březnové mládě je osmým úspěšně odchovaným od roku 2011, kdy se olomoucká zahrada pustila do chovu těchto zvířat patřících do skupiny chudozubých, jejichž domovem jsou v přírodě oblasti pamp Jižní Ameriky.

Chov vyžaduje speciální krmivo, které nahrazuje přírodní stravu sestávající z až třiceti tisíc mravenců či termitů denně. Spolu s nimi mravenečníci polykají i kamínky a písek, kterými v žaludku s pomocí žaludečních šťáv rozmělňují potravu, a tím podporují trávení.

„V zoo se jim podává jemně namleté libové hovězí nebo drůbeží maso namíchané se syrovými vejci, notná dávka hmyzu, nechybí ani ovoce v podobě banánů, granule pro hmyzožravce a v neposlední řadě minerály a vitaminy. Trávicí funkce se podporuje rašelinou,“ nastínila mluvčí zahrady Iveta Gronská.