Olomoucká zoo získala mořského koníka, jsou to mistři kamufláže

Návštěvníci olomoucké zoo mohou nově obdivovat mořské koníky druhu koníček kuda (Hippocampus kuda).

„V minulosti se v zahradě chovalo několik druhů koníků, některé z nich se podařilo i rozmnožit. V expoziční nádrži pavilonu šelem a mořských akvárií je nově k vidění deset jedinců a jen málokomu se povede najít všechny, jsou to vskutku mistři kamufláže,“ uvedl zástupce vedoucího Pavilonu šelem a mořských akvárií Josef Drtil.

„Koníky v akváriu doplňují zvláštní pestrobarevné rybky vřeténky mandarín a nádherné krevetky pruhované,“ doplnil Drtil.

„Naše chovance jsme získali od soukromého chovatele jako odchov, což je u mořských ryb spíše výjimkou, převážná většina ryb se z důvodu složitého vývoje do chovů importuje,“ poznamenal.

„Zásadním problémem je velikost mláďat a nutnost podávání mikropotravy, často planktonní. Mořští koníčci přijímají převážně mraženou potravu,“ uvedl chovatel Miroslav Vaverka.

Mláďata vypouští samec

U koníčků je známá otcovská rodičovská péče. „Samci mají na bříšku váček, do kterého jim samička naklade vajíčka a dál se již o nic nestará. Za to sameček, který pojme několik set vajíček, si vajíčka sám oplodní a nechá je v sobě vyvíjet až do fáze, kdy jsou malí koníčci schopní samostatného života a doslova je porodí i s viditelnými kontrakcemi,“ popsala mluvčí zahrady Iveta Gronská.

Samičky jsou schopné svými vajíčky podarovat více otců. „Stejně tak samečci si mohou v případě dostatečně velkého váčku nabrat vajíčka i od dalších samic. Aby samec vajíčka získal, musí se samičce zalíbit a trochu jí i zatančit, měnit u toho barvu,“ uvedla mluvčí.