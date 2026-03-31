Zprávu zoo na Svatém Kopečku oznámila v úterý ráno. „V olomoucké zoo je od nynějška o tři jedince navíc. Máme nevýslovnou radost, ve volné přírodě levhartů mandžuských žije posledních zhruba 130 jedinců,“ sdělila mluvčí zahrady Iveta Gronská.
Otec mláďat je původem z vídeňské zoo, do Olomouce ovšem přicestoval z německého Nordhornu. „Měl jediné poslání a to zanechat po sobě potomky se samicí pocházející ze Zoo de Granby v Kanadě. A to se nyní i naplnilo. Zodpovědným přístupem k tomuto nelehkému úkolu si samec vysloužil zpáteční jízdenku do své domovské německé zahrady,“ doplnila Gronská.
Zvířata se spářila v prosinci těsně před vánočními svátky, mláďata se narodila po 97 dnech březosti samice. Ta porodila sama v připravené porodní bedně a hned od začátku se o koťata stará.
„Narození trojčat u tohoto druhu nebývá příliš časté a pro chovný program budou i s ohledem na jejich skvělou genetickou výbavu velkým přínosem,“ popsala zooložka Jitka Vokurková a vyzdvihla pečlivou, letitou a trpělivou práci chovatelů.
Mláďata jsou pod dohledem kamer
Mláďata prozatím návštěvníci vidět nemohou, jelikož jsou stále s matkou v klidovém režimu ve vnitřní části ubikace. Tam je ošetřovatelé sledují kamerovým systémem. Kromě pracovníků za nimi nikdo nechodí, aby zoo snížila riziko jakýchkoliv případných komplikací odchovu.
„Pohlaví bude určeno s první vakcinací přibližně ve věku šesti týdnů koťat,“ podotkla mluvčí.
Na Svatém Kopečku chovají levharty od roku 2001 a doposud se v zoo narodilo 15 mláďat. Poslední odchovaný samec odcestoval v roce 2018 do Anglie, kde už se také stal otcem. Aktuálně tento druh chová na celém světě 91 institucí v počtu 190 jedinců. Množství zvířat v zajetí převyšuje jejich počet v přírodě.