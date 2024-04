Silnice ošizené v kauze zmanipulovaných zakázek chce kraj nechat přestavět

Objednané analýzy kraji dodaly odborné firmy v únoru a březnu, poté někde ještě následovaly kontroly kvůli potvrzení výsledků. Dohromady jde asi o 150 stran dokumentů, jež stály kolem 600 tisíc korun.

Pochybnosti o kvalitě silnic vyvolalo vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), která stíhá třináct lidí z kraje za podvody s veřejnými zakázkami týkajícími se krajských dopravních staveb.

Organizovanou skupinu tvořili podnikatelé, politici, lidé z krajského úřadu, správy silnic a stavebních firem. Policie akci pojmenovanou Autostráda spustila loni v listopadu.

Laboratoře se věnovaly třem úsekům opravovaným s většími náklady a třem, kde nasmlouvané firmy použily k rekonstrukci technologii označovanou jako teplý remix.

„Odborníci prokázali pochybení v konstrukčních vrstvách cest. Jen u jedné se dá předpokládat, že budeme uplatňovat reklamaci formou slevy na díle,“ řekl v úterý novinářům hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN, zvolen za koalici Piráti a STAN).

„Ostatní pochybení jsou výraznějšího charakteru, u dodavatelů se proto chystáme uplatnit reklamační řízení. Budeme po nich požadovat opravu formou rozebrání a nového složení,“ dodal. Současně upozornil, že ne všechny druhy testů vyšly vyloženě špatně.

„Zátěžové testy, které jsou klíčové pro posouzení životnosti, dopadly většinou dobře. Experti nicméně zhodnotili, že by se výrazně zkracovala předpokládaná životnost cest, která je ze zákona 25 let. Přesto u všech, kde se zjistila chybějící vrstva, budeme reklamaci uplatňovat tak, abychom se vyhnuli budoucím potížím,“ nastínil hejtman.

Ošizenost silnic se velmi různí

Záruka je totiž pětiletá a pokud by se například za deset let objevily problémy, náklady na opravu už by platila krajská správa silnic.

Suchánek chce při reklamacích postupovat co nejpřísněji. „Dodavatelé mají možnost naše reklamace odmítnout, bez ohledu na to, že došlo k vyšetřování. Pro nás jsou partnery dodavatelé, ne jejich zaměstnanci. Nemůžeme očekávat, že to bude tak hladké jako reklamace bot. Přesto to hodláme dotáhnout do konce,“ podotkl.

Reklamacemi chce kraj vyloučit možnost, že by musel vracet dotace použité na některé stavby. Dokumenty už kraj předal NCOZ.

Jediným z prověřovaných úseků opravených s využitím teplého remixu, který pravděpodobně vyjde bez připomínek, je podle ředitele Správy silnic Olomouckého kraje Iva Černého cesta z Hanušovic do Branné. U silnice Trhavice – Libavá se pak budou nedostatky nejspíš řešit jen drobnou slevu do deseti tisíc korun.

Nejhůře dopadla silnice z Velké Bystřice do Mrskles. „Budeme požadovat opravu díla, jelikož nevyšlo spojení vrstev. Do budoucna tak hrozí velký problém. Nelze uplatnit slevu z díla podle kvalitativních podmínek,“ sdělil Černý.

Napakovali se na stavbě i odpadu

Z oprav běžnými metodami se prokázala pochybení na území Litovle při stavbě úseku Unčovice – Litovel. Problematická je také přinejmenším jedna ze tří etap opravy silnice Slatinice – Olomouc, v části Nedvězí – Hněvotín nejspíš nebyly položeny všechny potřebné vrstvy.

„Také na silnici třetí třídy ve Slatinkách se ukázalo, že chybějí dvě vrstvy drceného kameniva, recyklace za studena, na čtyřiceti procentech plochy není štěrkodrť a neobjevili jsme geotextilii. Chtěli bychom dojít k celkové obnově stavby,“ shrnul Černý.

Slatinky jsou navíc případem, kdy organizovaná skupina vyfakturovala kraji likvidaci nebezpečného odpadu, avšak už s ním nenaložila podle předpisů. Ve vsi ho patrně uložila za opěrnou zeď, což byla stavba, kterou platila obec.

„Jsou to dvě stavby. My jsme stavěli chodník, veřejné osvětlení, opěrnou zeď a kraj opravoval silnici a dělal kanalizaci, kterou jsme z poloviny financovali, jelikož nám částečně odvodňuje pole. Na všechno jsme platili i projekt,“ shrnula starostka Monika Prokopová (bez politické příslušnosti) v polovině dubna pro MF DNES.

Prokopová má podezření, že dehet ze staré silnice uložila firma pod zmíněnou zeď. „Kromě zdravotního hlediska nám účtovali něco, co neprovedli. Kanalizaci uložili místo do tří metrů do dvou, tam nás také obrali o peníze,“ dodala starostka.

Hejtmanství věří, že jestliže se podaří reklamace uplatnit, škody v řádech desítek milionů korun, o kterých se mluvilo v začátcích vyšetřování, mu nakonec nevzniknou. K tíži dodavatelů chce navíc kraj přidat i statisíce vynaložené na analýzy.

Odvolaný ředitel pracuje na správě silnic dál

Podle NCOZ skupina manipulovala zakázky a šidila práce u třinácti úseků. Podle informací uniklých ze spisů však v kraji působila mnohem déle než jedno volební období. Kraj tak zvažuje, zda neprověří i další silnice.

Kromě snížené životnosti nehrozí řidičům při jízdě po ošizených silnicích podle Černého nebezpečí. Jiná situace by byla v případě mostů, těch se však zakázky netýkaly, řekl ředitel.

Černý je nově zvoleným ředitelem krajských silnic po odvolaném Davidu Štěpánkovi, jehož krajská rada kvůli obvinění v kauze odvolala. Štěpánek nicméně u silničářů s ohledem na omezení daná zákoníkem práce dál působí na nižší pozici. Podle Černého čeká na soud a chce se očistit.

Dalším z obviněných zaměstnanců správy silnic je Petr Všetička. Ten podle České televize například na stavbě ve Slatinkách neplnil svou roli, když poslouchal představitele najatých stavebních firem. Odměnou za to dostal třeba zájezd k italskému jezeru Lago di Garda a 400 tisíc korun v hotovosti.

Ze zaměstnanců kraje je obviněna rovněž úřednice Svatava Špalková. Ta měla na starosti veřejné zakázky, poté ji ředitel krajského úřadu přesunul na úkoly v oblasti energetiky.

Obvinění čelí také bývalý hejtmanův náměstek pro oblast dopravy a přerovský radní Michal Zácha či vlivný podnikatel z Přerova Robert Knobloch. Oba byli do rezignace členy ODS, kvůli kauza nakonec strana přerovskou buňku úplně zrušila a nyní se pokouší o její obnovu.