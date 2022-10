Vnučku okradli, když pomáhala kolabující babičce. Policie hledá dvě ženy

„Ve středu 31. srpna večer jsme přijali oznámení o odcizení peněženky z kabelky, kterou si mladá žena v olomouckém nákupním centru odložila na sedačku v prostorách toalet kvůli tomu, že právě poskytovala pomoc své babičce, u níž došlo k náhlé zdravotní indispozici,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

„Žena na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu a před jejím příjezdem střídavě setrvávala u babičky, či v místech před toaletami, aby mohla nasměrovat záchranáře. Kabelce tak nevěnovala patřičnou pozornost, čehož pravděpodobně využil neznámý pachatel,“ dodala.

Teprve po převozu babičky do nemocnice si žena všimla, že jí v kabelce schází peněženka, která obsahovala peníze, doklady a platební kartu. Tu se někdo ještě ve stejný den neúspěšně pokusil zneužít. Celková způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 1 500 korun.

Policisté nyní zveřejnili záznam z kamer u vstupu do prostoru toalet, na němž jsou zachyceny dvě ženy, jež se zde pohybovaly.

„Ty by svou výpovědí mohly značnou měrou přispět k objasnění případu. Kdo by ženy na videozáznamu poznal, nebo měl informace, jež by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, může policisty kontaktovat na telefonu 974 766 651, přes email ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně lze využít bezplatnou linku 158,“ vyzvala Vaňharová.

Policisté zatím případ vedou jako trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za který viníkovi hrozí v krajním případě až dvouleté vězení.