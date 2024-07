Zloděj prstenů měl smůlu, marně prchal vojákovi ze speciální jednotky a učiteli

Hauer včera spolu s dalším svědkem, pětadvacetiletým Štěpánem Hengeričem, za svůj čin převzal od policistů ocenění. V době krádeže se v úterý 18. června elitní voják procházel ulicemi Olomouce a zrovna si v ulici 1. máje objednával zmrzlinu, když uslyšel křik ženy.

„Otočil jsem se tím směrem a uviděl muže, jak vybíhá z klenotnictví, za ním běžela prodavačka a křičela, že je to zloděj,“ popisuje rotmistr, který poté jednal naprosto instinktivně a za zlodějem se rozběhl. „V tu chvíli jsem ani nevěděl, co ukradl, ale bylo mi to jedno. Chtěl jsem ho prostě chytit,“ vysvětluje.

Připojil se k němu i pětadvacetiletý učitel na základní škole a vysokoškolský student Štěpán Hengerič. „Byla to úplná náhoda, vůbec se neznáme,“ usmívá se Hauer.

Muži zloděje pronásledovali společně. Na nějakou taktiku nebyl čas. Oba volali na tísňovou linku a policistům vše popsali. Blíže ke zloději byl ze začátku mladý učitel, který jej pronásledoval na kole. Když pachatel upustil svůj lup, Hengerič zastavil a plato se zlatými prsteny v celkové hodnotě zhruba čtvrt milionu korun posbíral.

Hauer však zloděje pronásledoval dál. Celou dobu policistům dopodrobna popisoval, kde se zloděj zrovna nachází a jak vypadá.

„Vzal kámen a chtěl mě uhodit do hlavy“

„Byl jsem sice udýchaný, ale větší problém byl, že Olomouc moc neznám. Snažil jsem se tak co nejlépe popsat, kde zrovna jsme,“ svěřil se rotmistr. Při sprintu za zlodějem se mu hodila profesionální příprava ve svém povolání, díky ní je v perfektní kondici.

Adrenalin se podle něj dostavil až ve chvíli, kdy zloděje asi po dvou stech metrech dostihl. Pokusil se s ním promluvit, ale ten se nehodlal vzdát.

„V jeden moment vzal velký kámen a chtěl mě uhodit do hlavy,“ popisuje Hauer, který si instinktivně hlavu zakryl rukou, a rána tak zasáhla jeho levé předloktí. Zloděj se poté dal znovu na útěk a pronásledování začalo nanovo.

„Po útoku už jsem si dával pozor a držel jsem se v bezpečné vzdálenosti,“ popisuje Hauer. Zloděj měl totiž stále v ruce kámen. „Šlo mi jen o to, aby zloděj neutekl a policisté ho mohli dopadnout,“ dodává.

Když policie zloděje zadržela, ulevilo se mu. „Obzvlášť po tom napadení jsem byl rád, že už dál neuteče,“ vypráví Hauer.

Útok zloděje odnesl jedním stehem

Z krytého parkoviště v Koželužské ulici už pachatel neměl kam utéct. „V ten moment, kdy na místo najížděly policejní hlídky, ze mě spadl všechen stres a napětí,“ svěřuje se elitní voják.

Zranění na předloktí mu následně ošetřil policista, poté musel do nemocnice na šití. „Byl to jen jeden steh, naštěstí se nestalo nic vážnějšího,“ oddechl si Hauer.

Oba svědci za hrdinský čin včera obdrželi medaili ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje druhého stupně. Podle krajského policejního ředitele Tomáše Landsfelda výrazně pomohla jasná komunikace s operačním střediskem při pronásledování zloděje.

„Svědci jsou vyznamenáni za záslužný čin a projevení osobní odvahy a statečnosti v rámci poskytnutí součinnosti Policie ČR,“ vyzdvihl policejní mluvčí Libor Hejtman na slavnostním ceremoniálu. Štěpán Hengerič se z něj omluvil, medaili si převezme dodatečně.