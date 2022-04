Řepku budeme pěstovat ve velkém i po zrušení biosložky, říkají zemědělci

„Je to nesmysl. Nemá to vliv na naši schopnost obchodovat řepku, ani ji pěstovat. Z 85 procent se v České republice zpracovává řepka na potravinářské účely, přimíchávání do paliv je minoritní,“ uvedla například předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Unčovice Milada Rašková Měsícová.

Letos se podle ní navíc očekává nárůst poptávky po řepkovém oleji, což naopak zájem zemědělců o tuto komoditu zvýší.

„Ukrajina je velkým vývozcem slunečnicového oleje. Slunečnice tam ale letos kvůli válce nebudou. Po řepkovém oleji tak bude poptávka a v Evropě je řepky nedostatek. Tomu odpovídá i její současná cena,“ upozornila Rašková Měsícová.

„Uzavírali jsme kontrakt na příští sklizeň s cenou skoro dvacet tisíc korun za tunu. To je nejvyšší cena, co kdy byla, enormně vysoká. Takže pro zemědělce je to motivace,“ dodala.

S rozhodnutím vlády nesouhlasí také agrární komora. „Nelíbí se nám to, chceme s tím něco udělat,“ sdělila Michaela Navrátilová za Okresní agrární komoru Olomouc.

Řepka není škodná polí, připomínají zemědělci

Vláda chce snížit podíl pěstování řepky na úkor obilovin, podle zemědělců je ale velmi sporné, zda toho touto cestou dosáhne.

„Podíl obilovin je u nás na polích už teď přes padesát procent. Je potřeba to přerušovat a nahrazovat okopaninami nebo olejninami. Podíl obilovin už prostě nejde o moc zvýšit,“ popsal třeba generální ředitel společnosti MJM agro Radomír Šmoldas.

Rozhodnutí vlády tak lidé z oboru hodnotí spíše jako krok vůči bývalému premiérovi Andreji Babišovi. Hlavními dodavateli biopaliv jsou totiž v Česku firmy Preol a Primagra ze skupiny Agrofert patřící do jeho svěřenských fondů.

Zemědělci také zdůrazňují, že řepka není méněcenná nebo dokonce škodlivá plodina, která by zabírala místo obilovinám, jak ji část veřejnosti někdy vnímá.

„Je to velmi dobrá předplodina pro pšenici, protože po ní zůstává veškerá organická hmota. Také je zasetá od srpna do července, takže orná půda je díky ní po celou zimu pokrytá něčím zeleným, aby neerodovala,“ nastínil předseda představenstva Zemědělského družstva Kokory na Přerovsku Vladimír Lichnovský.

Navíc se šrotem z řepky krmí dobytek. „Potřebujeme, aby tady řepka byla,“ konstatovala předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Moravan Irena Šťastná.

Vliv na cenu paliv bude zřejmě minimální

Podle ředitele firmy MJM argo, která kromě zemědělských produktů prodává i paliva, zrušení biosložky nebude mít přílišný vliv ani na cenu pohonných hmot.

„Odhaduje se, že to bude koruna nebo koruna padesát, ale uvidí se,“ uvedl Šmoldas.

Firmy by mohly přejít ze zpracování řepky na biosložku do paliv na výrobu oleje, podle Šmoldase tuto možnost ale nemají všichni výrobci.

„Některé továrny byly postaveny přímo na výrobu metylesteru, který se přimíchává do paliv. Vyrábět i jedlé oleje pro běžnou spotřebu jsou schopné spíše starší lisovny,“ přiblížil.