Chlapce zasáhl na táboře blesk, přežil hlavně díky dobrovolným hasičům

Událost se stala na konci července, hasiči o ní informovali v pondělí poté, co hoch bez trvalých následků opustil nemocnici.

„Oznámení o události jsme přijali 24. července večer. Na místo byla vyslána profesionální jednotka ze stanice Lipník nad Bečvou a místní jednotka dobrovolných hasičů z Velkého Újezdu,“ sdělila krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Dobrovolná jednotka byla u hocha jako první. „Přišel jsem domů z práce a hned nás vyhoukali,“ vyprávěl hasič Jan Polcer.

„Rychle jsem běžel na zbrojnici. V tu chvíli jsme z hlášení věděli, že jde o čas, takže jsem už během cesty zjišťoval podrobnosti, abychom mohli na místě co nejrychleji pomoc,“ popisoval dramatické chvíle.

Když hasiči dorazili na místo, chlapec ležel u velkého stanu a byl v péči vedení tábora, probíhala laická resuscitace.

„My jsme ji ihned převzali, nasadili jsme defibrilátor. Poté jsme se řídili pokyny z přístroje, střídali jsme se při resuscitaci až do příjezdu profesionální jednotky a záchranářů ZZS, které jsme v hůře přístupném terénu navigovali, aby místo nalezli co nejrychleji,“ popsal zásah Polcer.

Lékaři dobojovali boj o chlapcův život vítězně

Lékař se záchranáři pak boj o chlapcův život převzali. Následně byl hoch transportován vrtulníkem letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice Ostrava.

Tam v záchraně života pokračoval tým lékařů. Díky skvělému záchranářskému řetězci mohl být hoch po deseti dnech propuštěn bez následků domů.

Podle lékaře Martina Kutěje, který zasahoval přímo na místě, měla na výsledek obrovský vliv včasná laická resuscitace. Po zásahu vysokoenergetickým elektrickým proudem totiž podle něj nejčastěji dochází k zástavě oběhu, následně k popáleninovému traumatu a zástavě dechu.

„Včasné zahájení dýchání z úst do úst a velmi rychlé a přesné použití externího defibrilátoru určitě mělo vliv na to, že chlapec vyvázl bez trvalých následků. Za to si všichni zasahující laici zaslouží určitě poděkování,“ dodal Kuděj.

Hasičům se dostalo poděkování přímo od rodiny. „Nedávno nás kontaktoval tatínek chlapce s poděkováním. Velmi nás to potěšilo. Jsem rád, že jsme spolu s kolegy mohli být součástí záchranného řetězce a pomoci,“ doplnil Jan Polcer.

Při události byli lehce zraněni další dva lidé, ty odvezla záchranná služba na vyšetření do nemocnice.