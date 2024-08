Na novou fasádu zámku Plumlov vybrali lidé 700 tisíc, přispěje i kraj a EU

Zámek Plumlov byl postavený v 17. století Janem Adamem z Lichtenštejna, podle plánu jeho otce Karla Eusebia. Dokončeno přitom bylo pouze jedno jeho křídlo. Přesto se tato pamětihodnost stala v roce 2023 národní kulturní památkou díky své výjimečnosti.

Unikátní manýristická stavba vysokého zámku ovšem chátrá a ohrožuje návštěvníky. Protože peníze z dotací nepokryjí celkové náklady na její opravu, byla vypsána veřejná sbírka.

Do sbírky přispívají jednotlivci i firmy, dárci k penězům neváhají připojit přání, aby se rekonstrukci podařilo co nejdříve dokončit.

Lidé nejčastěji posílají částky od 500 do tisíce korun, výjimkou však nejsou ani dary ve výši několika desítek tisíc. Ke sbírce se přidaly také sousední obce Ohrozim, Prostějovičky, Seloutky či Krumsín.

Podpůrné akce

Město Plumlov, které zámek spravuje, vyhlásilo sbírku letos v březnu, aby získalo alespoň část peněz, které mu na zmíněnou obnovu fasády chybí. Na zámku se v letošní sezoně zároveň koná celá řada kulturních akcí, které mají sbírku podpořit.

Například benefiční koncert kapely Hradišťan vynesl přes 100 tisíc korun. „Zájem o akce je velký, na koncert jsme měli plno. Lidé se bavili a i ohlasy na sbírku byly velmi dobré,“ popisuje kastelán zámku Pavel Zástěra.

Navzdory tomu, že se vybraná částka ani neblíží tomu, co by město potřebovalo na dokončení celé rekonstrukce, začnou opravy podle plánu již na podzim. Rozdělené budou do tří etap, na větší část se Plumlovu podařilo získat dotace z evropských fondů, peníze přidá také kraj.

„Dle plánu začne nejdříve oprava nízkého zámku, návštěvníci tam budou muset počítat s malým omezením. Na nádvoří a do zámku se ale dostanou,“ oznamuje starostka Plumlova Gabriela Jančíková (KDU-ČSL).

Podle ní aktuálně město hledá firmu, která se do náročných oprav pustí. Samotná rekonstrukce fasády vysokého zámku by pak mohla začít příští rok na jaře.

„Výběrové řízení je velmi složité, bude probíhat určitě ještě měsíc. Jedná se o velmi specializovanou zakázku,“ podotýká starostka.

Město Plumlov zámek, který je označován za barokní perlu Hanácka, postupně opravuje již od 90. let. Díky záchranným pracem se podařilo zachovat většinu původních částí budovy, která předtím desítky let chátrala.

Práce dosud postupovaly tak, jak se správcům památky dařilo po částech získávat peníze. Fasádu je však podle odborníků nutné udělat naráz, navíc je v havarijním stavu a odpadávající ozdobná omítka by v budoucnu mohla ohrožovat návštěvníky na nádvoří.

Podle odhadů správy zámku by mohla být fasáda opravená přibližně za tři až čtyři roky. Poté ji budou návštěvníci zámku obdivovat v takové podobě, jakou měla v době vzniku v 17. století.

„V opravách se bude postupovat konzervativním způsobem, zachová se nedokončený ráz zámku. Objekt je specifický i použitými materiály. Jsou tu výjimečné směsi omítek, které jsou použity na štuky,“ přibližuje architekt a autor projektu na rekonstrukci fasády Zdeněk Beran.