Sboristkám se při zkoušce po lockdownu leskly oči. Zpívat nikdo nezapomněl

Zpěváci ovšem potřebují negativní test. „Přiznám se, že jsem při prvním setkání měla slzy v očích, když se děti znovu potkaly. Byly to neskutečně dojemné scény,“ svěřila se šéfka olomouckého dětského sboru Campanella Jana Synková.

S krátkými pauzami, kdy mohly sbory fungovat, byly bez pravidelného sborového zpívání už od března loňského roku.

„Zkoušeli jsme všechno možné, abychom aspoň trochu udrželi činnost. Děti dostaly materiály, nahrávky, zkoušeli jsme také na Zoomu. Jenže to šlo jenom po jednotlivých hlasech. Bohužel zpěv z počítačů je dost zkreslený, technika se taky sekala. Práce bylo mnohem víc, ale výsledek zlomkový oproti normálním časům. Sborový zpěv se přes počítač nacvičovat nedá. Bylo to spíš o tom zůstat v kontaktu s dětmi,“ řekla sbormistryně.

Velké sbory, například právě olomoucká Campanella nebo šumperský dětský sbor Motýli, ale pořád nemohou trénovat naplno.

Platí totiž kvóta třiceti lidí. „V hlavním sboru máme šedesát dětí, takže musíme trénovat rozděleně, což určitě není ideální,“ sdělila sbormistryně Motýlů Helena Stojaníková.

Sbormistři z regionu si naopak pochvalují, že covidová stopka nevedla k žádným hromadným odchodům.

„Bylo vidět, jak se děti těšily. Od podzimu skončily jen dvě, ale to je za takovou dobu běžné. Zase noví přicházejí,“ sdělila zakladatelka a dlouholetá umělecká vedoucí mohelnického dětského sboru Arietta Zdeňka Jásenská.

Podle ní pomáhala pravidelná práce s dětmi, i když pouze přes počítač. „Potřebovaly vědět, že nejsou někde na okraji. První nácviky budou spíš o tom dostat je do psychické pohody než o nějakých velkých pěveckých výkonech,“ shrnula Jásenská.

Přerovský sbormistr Michal Sabadáš pracuje jak s dětským sborem, tak s dospělými. „Na prvních nácvicích jsme se sešli ve velkém počtu, absence byly minimální. Bylo vidět, že se těšili jak děti, tak dospělí,“ vyzdvihl Sabadáš.

Dobré výkony

Pochvaluje si, že členové nezapomněli zpívat. „Všichni mají do zpívání obrovskou chuť. To, co jsme oprášili a vyzkoušeli, mělo velmi slušnou úroveň,“ ocenil přerovský sbormistr.

„Děti podaly vzhledem k dlouhému výpadku dobrý výkon. Moc mě to potěšilo a domů jsem ze zkoušek odcházela neskutečně nabitá pozitivní energií,“ dodala sbormistryně Campanelly Jana Synková.

Sbory se okamžitě pouštějí do zkoušení nového repertoáru, které přerušila dlouhá pauza. K tomu oprašují i starší věci, aby mohly co nejdřív vystupovat.

„Věřím, že se nic nepředvídaného nestane a 19. června budeme mít první vystoupení v rámci Svátku města Olomouce. Bude to venku, takže snad lidi po dlouhé době potěšíme naším zpěvem,“ přeje si Synková.

Americké turné děti obrečely

Sbory za dobu koronavirové pandemie přišly a do úplného rozvolnění ještě přijdou o řadu zajímavých vystoupení, včetně atraktivních zahraničních zájezdů.

„Letos jsme měli dojednané turné v Americe. To je něco, co se poštěstí jednou za mnoho let. Děti to samozřejmě obrečely. O to větší chuť ale teď mají připravit se co nejlépe na první vystoupení,“ prozradila sbormistryně Campanelly.

Mohelnický sbor Arietta musel kvůli covidu už loni v dubnu odložit jubilejní koncert k 30. výročí jeho založení. „Naštěstí jsme to stihli při krátkém rozvolnění v září. V kulturáku tehdy byla úplně neskutečná a elektrizující atmosféra,“ vypráví umělecká vedoucí Arietty Zdeňka Jásenská.

Jenže jak rychlý nástup sborové zpívání mělo při podzimním rozvolnění, tak rychlý byl po několika týdnech konec.

„Hned po výročním koncertu jsme se začali chystat na vánoční vystoupení. Měli jsme mít koncert s muzikálovým zpěvákem Josefem Vágnerem, synem hudebníka Karla Vágnera, ale už se nekonal. Věřím, že se nám podaří letos,“ doufá Jásenská.