V kauze městského wellnessu v Jeseníku šéfům hrozí, že budou platit ze svého

Po osvobozujícím rozsudku se může wellness znovu vrátit k soudu. Tentokrát kvůli tomu, že TSJ stálo prodlužování sporu u všech možných instancí přibližně pět milionů korun. Není vyloučeno, že u soudu tak bude stát představenstvo, které o žalobě rozhodlo, a bude se řešit, zda členové mají tuto sumu uhradit.

TSJ jsou plně městskou společností. Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou tvoří jeseničtí radní.

Místostarosta Václav Urban (Pro Jeseník) uvedl, že město si nechá zpracovat externí právní stanovisko.

„Firma už je vybraná. Podle závěrů tohoto stanoviska se valná hromada rozhodne, zda bude požadovat případné vyvození zodpovědnosti za tuto žalobu,“ popsal Urban.

Bývalý předseda představenstva Technických služeb Jeseník a bývalý zastupitel Roman Štencl (Pro Jeseník) si za podáním žaloby na svého předchůdce ve funkci Romana Kalouse (bývalý radní ANO) a další členku představenstva Dagmar Ponechalovou (Jeseničtí 2022), která je v opozici, stojí.

„Nic bych neudělal jinak. Žalobu jsme podali na základě právního posudku. Radu města, která je valnou hromadou TSJ, jsme vždy informovali o každém kroku v této věci a nikdy nevyslovila nesouhlas. Je zvláštní, že teď chce město prošetřovat, jestli naše žaloba byla v pořádku,“ diví se Štencl.

Miliony vyhozené z okna?

Vedení města však odkazuje na pravomoc představenstva. „Bylo to v jejich kompetenci, rada jako valná hromada do toho nijak nezasahovala, ani k tomu nebyl důvod,“ uvedla starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Přesto byla svolána mimořádná valná hromada, která se oprávněností žaloby zabývala. Rada rozhodla o tom, že si nechá zpracovat analýzu, zda nešlo o soud, ve kterém TSJ neměly šanci vyhrát. Podle ní potom rozhodne, zda bude požadovat náhradu prosouzených peněz po bývalém představenstvu.

Dagmar Ponechalová (Jeseničtí 2022) byla spolu s Romanem Kalousem několik let na lavici obžalovaných. Proces však nakonec vyhráli.

„Přestože žaloba se ukázala už po prvním stání jako nesmyslná, tak v ní TSJ dál pokračovaly odvoláními a nakonec dovoláním k Nejvyššímu soudu. My jsme na to radu upozorňovali, ale ta neudělala nic proti tomu, aby zamezila mrhání s veřejnými penězi. Je potřeba prošetřit, zda těch pět milionů nebylo vyhozeno z okna,“ zlobí se Ponechalová.

Další opoziční zastupitel Jiří Juráš (ANO a ČSSD) chtěl už v lednu vidět analýzu, na základě které došlo k žalobě.

„Tu analýzu mi dodnes nikdo neukázal a podle všeho ani neexistuje. Posudek bez vědomí rizik v případě prohry byl na takový spor málo,“ míní Juráš. Celou věc vnímá jako průšvih nejen vedení Technických služeb, ale také vedení města.

„Když společnost vlastněná městem prosoudí pět milionů, je to obrovský problém. O to větší, že to bylo s vědomím města jako vlastníka,“ kritizoval Juráš.

Od začátku ztrátové

Soudy v kauze řešily, zda a do jaké míry nese odpovědnost tehdejší představenstvo, které dalo pokyn k výstavbě městského wellness centra, jež bylo od začátku ztrátové.

Městská firma kvůli tomu zažalovala bývalé členy představenstva Romana Kalouse a Dagmar Ponechalovou a požadovala po nich zaplatit veškeré náklady této investice.

Soudy včetně Nejvyššího se shodly, že žalovaní nejednali v rozporu s péčí řádného hospodáře. Rozsudky vycházely z toho, že pokyn ke stavbě dal akcionář, jímž je město.

„Byla to pseudokauza, která nás jenom očernila,“ komentovala Ponechalová. Podle ní od začátku probíhalo vše kolem investice transparentně. „Valná hromada dostala veškeré potřebné informace a na jejich základě se mohla rozhodnout. Nikdy jsme neskrývali, že městské wellness centrum může být ztrátové, ale i ziskové,“ podotkla.

Stejně to vidí bývalý předseda představenstva Kalous. „Výstavba byla schválena radou města v působnosti valné hromady. Nic jsme neporušili,“ uvedl.

Přesto po nich TSJ chtěly uhradit škodu v hodnotě celé investice, tedy 27 milionů korun, protože centrum bylo od zprovoznění v září 2018 vysoce ztrátové a podle firmy neměla stavba opodstatnění.

Rekonstrukce byla nutná

Kalous i Ponechalová považovali žalobu od počátku za účelovou. Podle nich by muselo k rekonstrukci budovy koupaliště stejně dojít – ať už se stavbou wellness, či bez něj.

„Spojit nevyhnutelnou rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí budovy koupaliště s výstavbou wellness bylo racionálním a odůvodněným jednáním, díky kterému bylo možné provést kompletní stavební práce v rámci jedné investiční akce,“ je přesvědčen Kalous.

Výstavbu nákladného wellness podporovala třeba i tehdejší místostarostka a nynější starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem). Zda cítí spoluzodpovědnost za nepovedenou investici, neuvedla.