Kraj chce odpady spalovat v teplárnách, pomoci má i nová dotřiďovací linka

4:54

Na okraji Olomouce má vyrůst speciální dotřiďovací linka za téměř půl miliardy korun, která by za rok zvládla zpracovat zhruba 60 tisíc tun odpadu. Část z něj by mířila například do kotlů tepláren namísto uhlí. Obce a města mají získat dlouhodobou jistotu odběru a vyhnout se tak rostoucím poplatkům za skládkování, které navíc skončí. Někde v tom ale nevidí smysl.