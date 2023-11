Flora láká na rostlinné klenoty pralesa včetně bizarních opičích orchidejí

„Pro letošní druhý ročník výstavy se nám podařilo dát dohromady unikátní kolekci orchidejí, která v současnosti není jinde v České republice k vidění,“ uvedla pěstitelka tropických rostlin Markéta Aubrechtová, s níž výstaviště při přípravě akce spolupracovalo.

Největším lákadlem jsou ve sklenících ve Smetanových sadech takzvané „opičí orchideje“ neboli rod Dracula. Jejich květy připomínají tváře a hlavičky malých opiček.

„V Olomouci budou k vidění vůbec poprvé. A to hned několik druhů. Tyto skutečně vzácné a bizarní orchideje si budou moci návštěvníci i zakoupit,“ láká návštěvníky ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

„Letos jsme do nabídky zařadili také různé druhy voňavých orchidejí, jež v každé domácnosti oslní nejen svou krásou, ale i nádhernou a pronikavou vůní,“ dodala Aubrechtová.

Unikáty i orchidej, jež umějí žít bez substrátu

Další orchidejovou raritou jsou takzvané „jewel orchids“ neboli „diamantové orchideje“, jejichž okrasné listy jsou protkány zlatou či stříbrnou žilnatinou. Oproti minulému ročníku je navíc letos k vidění několik druhů.

V expozici je také rostlina vanilky, jde totiž o liánovitou orchidej, dále třeba pozoruhodné střevíčníky rodu Paphiopedilum kvetoucí velkými, nápadnými květy s charakteristickým „bačkůrkovitým“ pyskem nebo královna všech orchidejí z rodu Vanda, jež dokáže žít bez substrátu, pouze ze vzdušné vlhkosti.

„Vykvétá nádhernými květy zahrnujícími celou škálu barevných kombinací, které si člověk jen stěží dokáže představit. Na výstavě bude rovněž i mystická Vanda kvetoucí nádhernými modrými květy, které jsou v přírodě velmi vzácné a ojedinělé,“ upozornila Aubrechtová.

Z dalších rodů orchidejí se do Olomouce podařilo dostat například rod Cattleya s obřími květy či Bulbophyllum s květy bizarních tvarů.

Prodejní výstava je otevřená v sobotu a neděli od 9 do 18 hodin. Základní vstupné je 120 korun, snížené poloviční a rodinná vstupenka přijde na 270 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.