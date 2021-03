Za pokus o vraždu soka v lásce dostal bezdomovec z Prostějova osm let

Osm let vězení dostal pětapadesátiletý muž z Prostějova za pokus o vraždu svého soka v lásce. Opilí bezdomovci se loni pohádali v garáži, mladší z nich vzal nakonec kladivo a o čtrnáct let staršího muže s ním uhodil do hlavy.