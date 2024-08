Nárůst bodnutí hmyzem. Vosy a sršně trápí zahrádkáře, rekreanty i řemeslníky

Mnohem víc nebezpečných alergických reakcí na hmyzí bodnutí oproti loňským prázdninám řešili záchranáři Olomouckého kraje. Zatímco v červenci 2023 posádky zasahovaly u 36 takových případů, v uplynulém měsíci jich bylo 113.

„Letos jde o výrazný nárůst, naštěstí pouze jeden případ měl vážnější průběh,“ shrnul mluvčí krajských záchranářů Břetislav Bolard.

V posledních týdnech výrazně taky vzrostl v souvislosti s bodavým hmyzem počet výjezdů krajských hasičů.

„Likvidovali jsem například sršní hnízdo ve školce v Arbesově ulici v Olomouci nebo v Domově Paprsek v Olšanech na Šumpersku,“ zmínila zásahy mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Od začátku letošního června hasiči v regionu vyjeli už k více než 320 podobným událostem. „Přitom za stejné období v roce 2023 jsme řešili bodavý hmyz jen v 95 případech,“ porovnala Balážová.

Zasahují hasiči či speciální firmy

Krajské operační a informační středisko podle ní přijímá nyní desítky oznámení denně. Hasiči zasahují, když je roj včel, vosí či sršní hnízdo na veřejných místech, popřípadě se hmyz usídlí tam, kde by mohl ohrozit alergika.

V dalších případech, kdy nehrozí akutní nebezpečí, se o likvidaci postará specializovaná firma. „Lze také přímo kontaktovat místní jednotku dobrovolných hasičů, která může rovněž pomoci,“ doporučila mluvčí hasičů.

Nájezdy agresivního bodavého hmyzu potvrzují i koupaliště v regionu. „V posledních dnech chodí k nám na pokladnu ve větším počtu maminky s plačícími dětmi, které bodly vosy třeba do prstu, jenž je například sladký od zmrzliny, melounu, banánu či jiného ovoce. Častá jsou také žihadla do nožky při pobíhání dětí po trávě okolo koupaliště. Poskytujeme jim první pomoc. Naštěstí se tady ještě nevyskytla nějaká vážná alergická reakce,“ informovala například Alena Slaná z pokladny přírodního koupaliště Biotop Litovel na Olomoucku.

Zaměstnanci technických služeb se teď často setkávají s vosami v kontejnerech na odpad.

„Láká je sladké, takže jsou v kontejnerech na sklo, nápojové kartony, na plechovky a přitahuje je i směsný komunální odpad,“ potvrdil Pavel Černáš z Technických služeb města Olomouce.

Dodal, že zaměstnanci mají instrukce, aby byli opatrnější. „Zatím jsme letos u nás nezaznamenali bodnutí vosami související s výkonem práce. Zaměstnanci mají povinnost všechna bodnutí hlásit, protože v případě silnější reakce může jít o pracovní úraz,“ objasnil Černáš.

Potřebují cukr

S bodavým hmyzem mají starosti také řemeslníci. „Předminulý týden jsme měnili krytinu a odstraňovali jsme eternitovou vlnovku. Narazili jsme přitom na vosí hnízdo, takže jsem schytal dvě žihadla. Naštěstí nejsem alergický,“ popsal klempíř a pokrývač Jakub Habla ze Šumperka.

Entomolog Tomáš Kuras z Univerzity Palackého v Olomouci si nicméně nemyslí, že množství bodavého hmyzu letos extrémně narostlo. „Vos i sršní může být víc, ale nedá se to kvantifikovat,“ podotkl.

Spíš jde podle něho o optický vjem. „Je to tím, že vosy a sršně mají svůj cyklus, který nyní vrcholí, a stahují se do míst, kde cítí potravu, takže je mnohem častěji vidíme na zahradách, kde není ještě sklizené ovoce, nebo tam kde cítí cukr, který potřebují. Jsou to místa, kde se pohybují lidé, takže je tento hmyz víc vidět a dochází taky k většímu počtu bodnutí. Opticky to vypadá, že je vos a sršní celkově mnohem víc,“ popsal Kuras.

Podle něho si lidé oddychnou od vos a sršní nejpozději do tří týdnů, kdy už hynou. „Teď může docházet ještě k větší kumulaci s tím, jak bude ubývat míst, kde najdou potravu, protože s probíhající sklizní ovoce mizí,“ upozornil entomolog.

Ničí už tak bídnou úrodu

Šéf olomoucké pobočky Českého zahrádkářského svazu Olomouc Rudolf Dvořák potvrdil, že hmyz je letos na sklonku prázdnin mimořádně agresivní a navíc ničí ovoce v daleko větší míře než v minulosti.

„Člověk musí být neustále ve střehu, protože na zahradě je pořád spousta vos, včel a nalétávají i sršně. Nejhorší je, že neničí jen zralé ovoce, ale taky ještě zelená jablka, která jsou pro nás kyselá, ale bodavý hmyz si v nich najde potřebný cukr. Situace je výrazně horší než v minulých letech,“ upozornil Dvořák.

Zahrádkáři tak odepisují především jablka, hrušky, švestky z už tak bídné úrody, která zůstala po ničivých mrazech.

„Když nám vosy nebo sršně nabodnou zralá jablka, dají se rychle použít aspoň na mošt, ale pokud nabodnou ještě nezralé ovoce, tak je to jenom na vyhození na kompost,“ litoval zahrádkář.

Letošní rok vidí celkově hodně pesimisticky. Na jaře uškodily mrazy, pak přišly přívalové deště s kroupami a teď je přemnožený bodavý hmyz. „Úroda bude hodně špatná,“ obává se Dvořák.