Peníze z vodáren už nezmizí za hranicemi, zaplatí vrty zdrojů pitné vody

Změna nastala poté, kdy Šumperskou provozní vodohospodářskou společnost (ŠPVS) vlastněnou francouzským gigantem SUEZ získala VHZ.

„Letos jde o zhruba třiadvacet milionů korun, ale v minulosti to bylo i šestadvacet milionů ročně. Tyto peníze, které končily v zahraničí, už bude jednou provždy inkasovat VHZ,“ ubezpečil výkonný ředitel společnosti Martin Budiš.

Právě odvod dividend do zahraničí dlouhé roky kritizovaly obce. Chtěly, aby se provozní společnost vrátila do českých rukou.

Kruh se uzavřel

Za ŠPVS zaplatila společnost VHZ Francouzům čtyřiadevadesát milionů, které nyní splácí po sedmi milionech ročně.

„Když odečteme z vyplacené dividendy tuto splátku a další tři miliony určené na rozvoj společnosti, tak dvanáct milionů směřuje do vodohospodářské infrastruktury,“ vypočítal předseda představenstva VHZ Martin Hoždora.

Ujistil, že po uhrazení celé částky za ŠPVS se bude do sítí vracet ještě celá tato suma. „Kruh se uzavřel, žádné peníze nebudou odcházet do zahraničí,“ dodal.

Peníze zaplatí nové vrty

Suma, která letos půjde z dividend do vodárenství, zaplatí nové vrty posilující zdroje pitné vody pro Zábřeh, Svojanov a Studenou Loučku.

„O tuto investici se díky penězům z dividend podařilo rozšířit investiční plán,“ uvedl Hoždora.

Skutečnost, že dividendy se z velké části mohou nyní vracet do systému, vítá například Zábřeh, který patří k největším akcionářům VHZ.

„Tato infrastruktura by měla být v rukou obcí, nikoli zahraničních korporací. Je jenom dobře, že odkoupením ŠPVS se napravila chyba z devadesátých let, kdy byla provozní část prodána Francouzům. Peníze z dividend za vodu patří do systému, nikoli aby bez užitku odtékaly do zahraničí,“ sdělil starosta Zábřehu František John.

Ujistil, že pokud poroste cena vody, tak jen kvůli investicím, případně rostoucím nákladům, nikoli za účelem zisku.

Síť patřící společnosti VHZ tvoří kromě čistíren odpadních vod také 950 kilometrů vodovodních a kanalizačních rozvodů.

Firma se nyní chystá na dvě velké investice za stovky milionů korun. „Jde o sušárnu kalů z čistíren odpadních vod, která je usuší a zbaví nežádoucích látek, aby je bylo možné využít v zemědělství,“ objasnil ředitel Budiš. Sušárna se bude stavět příští rok a přijde na 130 milionů.

Ještě větší investicí bude rekonstrukce přivaděče, který přivádí vodu z úpravny v Koutech nad Desnou do vodovodní sítě například v Loučné nad Desnou, Velkých Losinách, Rapotíně a Šumperku. Přijde na zhruba tři sta milionů.

Koutecký přivaděč je dlouhý pětadvacet kilometrů a potrubím o průměru čtyřicet centimetrů teče až sto litrů vody za sekundu.

„Oprava spočívá ve vyvložkování potrubí polyetylénovou vložkou. Bude se dělat po částech, za plného provozu, protože vyřadit Koutecký přivaděč ze sítě není možné. Má nezastupitelnou roli,“ vysvětlil Budiš.