Olomouc chce za dva roky převzít část pronajatého vodohospodářského majetku

Infrastrukturu přímo ve městě má nabýt nejpozději po skončení nájemní smlouvy s Moravskou vodárenskou z koncernu francouzské Veolie v roce 2030.

Vedení olomoucké radnice v polovině listopadu rozhodlo, že na rok 2023 zachová i přes inflaci cenu nájemného za veřejné vodovody a kanalizace provozované Moravskou vodárenskou (MoVo) na úrovni letošního roku. Jde o zhruba 198 milionů korun.

Za kubík vody 107 korun

Vyšší nájem by provozovatel sítě promítl do ceny vody. „Nicméně samotné provozní náklady, které stoupnou, cenu vody navýší,“ podotkl náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Za nárůstem jsou výrazné vnější vlivy způsobené zejména vývojem cen energií. Zdražení je s ohledem na aktuální vývoj nákladů nezbytné,“ uvedla mluvčí MoVo Markéta Bártová.

Nárůstu ceny nižšího než inflace je podle ní dosaženo právě zejména ponecháním nájemného za vodovody a kanalizace v Olomouci na úrovni letošního roku.

Na Olomoucku a v krajském městě lidé zaplatí za kubík vody 107,15 koruny místo dosavadních 94,76 koruny, tedy o 13 procent více.

V rozpočtu na příští rok Olomouc vyčlenila na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury zhruba 105 milionů korun. V posledních letech se opakovaně diskutuje, zda město na péči o sítě vynakládá dost prostředků. Kritikům vadilo, že peníze určené na obnovu sítí končily jinde. Například předloni podle tehdejší opozice chyběly ročně desítky milionů korun.

Nyní situace vypadá pro městský majetek příznivěji. Třeba na příští rok má na obnovu jít podle Koncepce vodního hospodářství města Olomouce 126 milionů korun.

Pokud MoVo opět vynaloží zhruba 40 milionů korun jako v posledních letech, měl by být dohromady s penězi od města plán obnovy naplněn.

V opačném případě hrozí větší počet havárií. „Jedině pravidelné a úplné vynaložení prostředků získaných z nájemného na obnovu vodovodů a kanalizací je cestou, jak zpomalit degradaci této části vodohospodářské infrastruktury vybudované za posledních 125 let,“ uvádí koncepce.

Do budoucna se chce Olomouc starat o veškerý majetek sama. V roce 2020 podepsala Vodohospodářská společnost Olomouc (VHS), kde má město nadpoloviční většinu akcií, pětiletý kontrakt s MoVo. Jde o pronájem vodovodní infrastruktury mimo Olomouc, jako jsou kromě trubek také prameniště nebo čerpací stanice, za přibližně šedesát milionů korun ročně.

VHS se s podpisem smlouvy začala připravovat na převzetí. Zbývají poslední dva roky. „Příští rok je k tomu, abychom nastavili a nechali schválit všechny kroky na úrovni akcionářů a společnosti. V roce 2024 dojde na jejich realizaci a investiční zajištění a v roce 2025 přebíráme,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

VHS ubezpečuje, že odběratelé v dodávkách vody nic nepoznají. Jen budou mít smlouvy nově podepsané přímo s olomouckou společností. Majetek by měl zůstat právě pod VHS. Převod bude jedním z bodů programového prohlášení nové radnice, které by mohla představit v prvních měsících příštího roku.

Vedení počká, jak dopadne rok 2025

Proces může mít vliv i na pronájem veřejného vodovodu a kanalizace přímo ve městě. Na ty má MoVo smlouvu do jara 2030. Vedení města však nejspíše počká, jak dopadne převod v roce 2025.

„Navazuje to na aktivity, které už se spustily ve Zlíně a v Prostějově v rámci transformace MoVo, kde budou města také přebírat. V souvislosti s tím, jak rozhodne rada či zastupitelstvo o modelu fungování vodohospodářské společnosti, budeme zároveň vyjednávat také o tom, zda jsme schopni převzít rovněž olomouckou část do své správy ještě před rokem 2030, nebo necháme smlouvu doběhnout a správa bude takto rozdělena,“ nastínil Žbánek. Výhodou pro město je možnost čerpat dotace.

„Je to politické rozhodnutí o strategické energetické surovině. Bude v našich rukou a budeme mít plnou kontrolu nad penězi a jejich využíváním. Na rozdíl od standardních korporátních firem mají obecní společnosti z velké části nízké náklady. Primárně nesměřujeme do dividend, zisku a přerozdělení, ale k udržení sociálně ekonomicky únosné ceny vody,“ dodal Žbánek.

Zdražení mohlo být horší

Reálné naplnění takových vizí může naznačovat situace ze Šumperka. Tam v roce 2020 společnost Vodohospodářská zařízení (VHZ) Šumperk vlastněná obcemi a městy odkoupila Šumperskou provozní vodohospodářskou společnost, kterou dvacet let držela francouzská skupina Suez. Ačkoli nyní vodné zdražilo o 25 a stočné o 36 procent, podle firmy to mohlo být mnohem více.

„Meziroční navýšení cen vodného a stočného v tarifní oblasti společnosti VHZ Šumperk odpovídá předpokládanému navýšení těchto cen u většiny vodárenských společností v republice. Oproti několikanásobnému nárůstu cen energií, tepla, potravin a dalších komodit v České republice není schválené navýšení cen vodného a stočného na úrovni zhruba 30 procent zdaleka tak výrazné,“ uvedla společnost VHZ na svém webu začátkem prosince. Cena litru pitné vody včetně stočného vzrostla z asi deseti haléřů na přibližně 0,13 koruny.

Přesto jsou odborníci ohledně očekávaného vývoje cen vody zdrženliví. „Část vybraných peněz už nebude odcházet vlastníkům zahraniční společnosti. Ale zda to bude znamenat, že voda zlevní, nebo se nebude zdražovat tolik, to je problematičtější. Nyní se zvedly energie a v tu chvíli se nikdo nemůže bavit o snižování ceny vodného a stočného. Nevíme, jak bude vypadat vývoj DPH. Možností, které mají dopad na cenu, je moc. Další diskutovanou otázkou je dlouhodobá udržitelnost. Můžete provozovat vodárenský systém nejlevněji v celé republice, ale bude to tím, že ho za pár let vytunelujete. Anebo ho provozovat bezpečně, kvalitně,“ poznamenal technický náměstek VHS Jiří Kožušníček.