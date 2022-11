Jízdu vlakem mezi Olomoucí a Brnem brzdí výluka, potrvá do konce týdne

Na komplikace se musejí ode dneška připravit cestující, kteří jezdí vlaky do Brna od Prostějova i Přerova, případně opačným směrem. V úseku z Nezamyslic na Prostějovsku do Holubic na Vyškovsku totiž začala výluka, potrvá do konce týdne.