Slunce jako na jihu nemáme, ale víno bude dobré, věří vinař z Hané

Senice na Hané, pod kterou spadáte, požádala o zapsání viniční trati. Co bude dál?

Přihláška o založení viniční trati je podaná. Změna vinařského zákona se měla začít projednávat letos, ale bude to nejspíš až příští rok. Procedura musí projít ještě schvalovacím procesem, je otázka, kdy si to poslanci naplánují.

Co vám to může přinést?

Pokud se otevře možnost viniční trať v Senici na Hané zapsat, zvýší to image vinaře i obce. Senice by byla v podstatě první vinařskou obcí na Hané.

V posledních dvou letech klesl zájem o nové vinice. Čím si to vysvětlujete?

Střední vinaři, nemluvím o velkých podnicích, mají problém s generačním poklesem zájmu. Synové to dělat nechtějí. Znám to i ze své rodiny. Druhá věc jsou ekonomická negativa způsobená covidem.

Co přesně?

Je pokles odbytu vína, třeba hospody nic nechtějí. Někteří malí vinaři si také napůjčovali peníze na technologie a zařízení a teď to nemají z čeho splácet. Hodně vinařů krachuje a kupují je ti velcí. Vinařství v současné době není v dobré ekonomické kondici. K tomu se blíží sklizeň, je potřeba lahvovat, a nejsou lahve. V celé Evropě jich chybí zhruba pět miliard, protože na Ukrajině vybombardovali sklad.

Jak vidíte vinohradnictví na Hané?

Bavme se tady zejména o rozvoji malovinařství. Třeba že si někdo u domu vysází tři sta sazenic nebo na rozloze do hektaru, tří. Aby se vytvořila nějaká podoblast, je to málo. Není tu v podstatě žádná novodobá tradice, jen historická. Vždy bude dost argumentů proti.

Jaký vliv může mít měnící se klima na hanácké vinohrady?

Pocházím z jižní Moravy, z Lednice, na Hané žiju čtyřicet let, můžu porovnávat jako zemědělec. Pravdou je, že se zvyšují teploty. Ale pro vinařství je důležitý počet hodin slunečního svitu. My tady sluneční svit jako na jihu nikdy mít nebudeme. Víno se tu ale určitě dá vyrábět dobré.

A co máte v plánu teď?

Jsem fanda a snažím se v regionu vinohradnictví rozšířit. Každý rok se objeví někdo, kdo si vysadí vinice. Zájem je stoupající a rozšiřování výsadby také. I když to není jako na jižní Moravě.