„Blamáž za 400 tisíc.“ Silvestrovský videomapping lidi zklamal, pískali a bučeli

Celá projekce trvala necelých devět minut. Prostějov v ní připomněl historii města, ale například také to, že město mělo jedno z prvních očkovacích center na covid-19 v republice.

Videomapping se na náměstí konal v 17.00 a 20.00, radnice totiž zrušila i doprovodný taneční program pro dospělé. Ještě o silvestrovské noci začalo město čelit kritice některých návštěvníků.

„Tak to bylo to nejhorší, co město udělalo za x let. Byla to jedna velká propaganda. A navíc samotné promítání bylo hrozně tmavé a nevýrazné,“ vzkázal na Facebooku města například Prostějovan Michal Teprt.

A postupně se přidávali i další občané. „Tohle bylo opravdu neskutečně ubohé a trapné. Velký palec dolů,“ napsala Kateřina Chludová. „No, asi bych chtěl vrátit peníze, byla to katastrofa,“ navázal Michal Konečný.

Firma měla jediný podobný projekt

Projekci za 400 tisíc korun obstarala firma ECHOpix, která podle registru smluv předtím realizovala pouze jedinou zakázku na videomapping, konkrétně v Rýmařově loni v květnu za zlomek ceny, kterou zaplatil Prostějov.

„Blamáž za 400 tisíc. Když pominu obsah, který nebyl zábavný ani poutavý, byla animace i projekce katastrofální. Do jaké míry k tomu přispělo během projekce nevypnuté osvětlení prostoru před muzeem včetně zářící Zlaté Brány, ať zhodnotí jiní,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!).

V této cenové hladině může rada města zadávat zakázky napřímo bez vyhlášení soutěže.

„Cena více méně odpovídala klasickému ohňostroji. Diváci odměnili výkon nejprve překvapeným tichem a následně pískotem a výkřiky ‚fůůůj‘,“ tvrdí Ošťádal, kterému vadilo, že firma podle něj neměla dostatečné reference a kvalitu na podobný projekt.

„Díval jsem se na jejich YouTube. Měli tam jen sedm menších projekcí na autobusech či menších domech. Ale podle mě na naši radnice neměli techniku. Bylo to nezřetelné, nebylo mnoho vidět,“ řekl zastupitel Ošťádal redakci iDNES.cz.

Po novoroční zkušenosti sám v příštím roce očekává návrat klasického ohňostroje. „Dobře udělané videomappingy vypadají hezky. Jednou jsme taky takový měli, a to bylo působivé. Toto bylo fiasko,“ pověděl Ošťádal.

„V Prostějově se vždy jen kritizuje“

Projekce si každopádně našla i své zastánce. „Nám se to líbilo moc. Super vizuální zážitek. A kdo umí jen kritizovat, ať napřed zkusí taky něco vytvořit. Pak zjistí, kolik je za tím hodin dřiny,“ uvedl například Prostějovan Roman Radkovič.

„Tady v Prostějově ať se udělá cokoliv, tak se vždy najdou lide, co s tím mají problém a vždy jen uhodí na paní Sokolovou,“ přidala se obyvatelka Prostějova Iveta Šidlová.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření také první náměstkyni primátora Miladu Sokolovou (ODS), která má na starosti agendu kultury a rozvoje města. Zatím ovšem nereagovala.

„Myslíme si, že videomapping je úžasná záležitost, kterou Prostějov ještě nezažil. Za stejnou cenu budeme mít dvě promítání, bude to mít svůj půvab a máme se na co těšit,“ tvrdila před Vánocemi Sokolová.

„Paní Sokolová na firmu nejspíš dostala reference, ale její provedení bylo školácké,“ shrnul Ošťádal.