K nám stéká voda jako do trychtýře, všechno tu plave, obává se žena z Jesenicka

Při velké „moravské“ povodni v roce 1997 i při bleskové povodni před třemi lety voda zdevastovala velkou část obce. Své si s nekompromisním živlem užila i seniorka Hana Filipčíková bydlící kousek od řeky.

„Když na jesenických svazích vydatně prší, stéká se voda do Bělé jako do trychtýře a jsou z toho velké problémy,“ líčí. Ve čtvrtek dopoledne teče korytem jenom málo vody, ale žena kouká na řeku s obavami. „Vím, že za dva dny to může být úplně jinak. Člověk má strach, hlavně bych řekla, že je to taková divná úzkost,“ popisuje Filipčíková.

Ještě nejsou zapomenuty škody z roku 1997, v čerstvé paměti má červenec před třemi lety, kdy masa vody letící korytem dolů poničila zahradu a zaplavila sklep až po strop.

„Během dvou hodin tady všechno plavalo. Voda doslova odnesla půl zahrady, zmizelo dřevo na několik let a ve sklepě kotel na topení a veškerá technika, hlavně zahradní. Zůstaly oči pro pláč. Nechci, aby se to znovu opakovalo,“ přeje si. Proto taky s dětmi, které přijely na pomoc, vynesla sekačku, křovinořez a další techniku do relativně bezpečného přízemí. Teď stojí na chodbě.

Jako naschvál, lamentuje starosta nad rozběhlými pracemi v řece

Žena se zlobí na Povodí Odry, že v korytě ještě nejsou odstraněny následky povodně před třemi lety. „Nejhorší je, že s pracemi tady u nás začali teprve nedávno, takže všechno je jen o maličko lepší než před třemi lety,“ stěžuje si.

Starosta Bělé pod Pradědem Radomír Neugebauer přitakává. „Je to jako naschvál. Voda hrozí zrovna ve chvíli, kdy probíhají opravy koryta Bělé a kdy je koryto na řadě míst ještě nezabezpečené. Ráno jsem se na protipovodňové komisi bavil se šéfem zdejší oblasti Povodí Odry a apelovali jsme, aby si pospíšili a upravili koryto alespoň tam, kde hrozí největší nebezpečí,“ hořekuje.

V korytě mezitím šturmují dělníci a ukládají do břehů velké kameny, aby je zpevnili. Práce jde však pomalu. „Zaměřujeme se jenom na nejvíc ohrožená místa,“ přibližuje jeden z dělníků.

Hasiči v Bělé pod Pradědem dnes ráno také odstranili kovovou lávku přes řeku. Kvůli úpravám toku byla položena na betonových podstavcích jen volně, navíc byla poměrně nízko. Teď lávka leží na břehu a čeká, až ji bude možné vrátit na místo. Tentokrát už nastálo.

Práce na odstranění lávky trvaly hasičům s jeřábem tři hodiny. „Nebylo to nic jednoduchého. Lávka je přece jen dost dlouhá,“ vysvětluje Neugebauer.

Hasiči v obci také připravují pytle s pískem jako provizorní ochranu před velkou vodou. Starosta během pár minut při hovoru s reportérem řeší hned dva požadavky místních, kteří by chtěli tyto zábrany na ochranu svého majetku. „Je mi líto, ale teď vám nemůžu vyhovět. Pytle budou na jednom místě a budeme je využívat tam, kde bude aktuálně hrozit největší nebezpečí,“ omlouvá se.

Příprava pytlů je v plném proudu na řadě míst regionu. Třeba také v Šumperku v tamních provozovně krajských silničářů. Tuny písku rychle mizí v zavázaných pytlích na jednotlivých paletách.

Že by písek došel, to nehrozí. V sile je ho dost ještě na několik dní. „Dnes naplníme dva tisíce pytlů. Pokud něco bude chybět, tak spíš než písek to budou pytle,“ líčí jeden z hasičů.

Nejde totiž o obyčejné pytle, které jsou v každém obchodě se zemědělskými potřebami. Jsou to vlastně dva pytle spojené pásem pytloviny. „Po položení lépe odolávají náporu vody než ty obyčejné,“ vysvětluje hasič.