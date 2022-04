Do kostela svatého Mořice se vrací opravená Královna moravských varhan

Největší tuzemské varhany se vracejí do olomouckého kostela svatého Mořice. Po opravě ve Slovinsku se v úterý vrátily do Olomouce kamionem první části zrekonstruovaného nástroje. Další čtyři dorazí v květnu. Varhany je nutné dovážet postupně, protože v kostele není místo, kde by se hotové kusy daly skladovat.