TEST TRHŮ: Olomoucké trhy překvapí show s kuchaři i punčovou stezkou

Trhy v Olomouci se mohou pyšnit velkou nabídkou tradičního zboží z produkce malých výrobců a řemeslníků. Počínaje rozličnými vánočními ozdobami přes vykrajovátka, výrobky z vlny, kožešin či kůže až po keramiku nebo dřevěné hračky. Nechybí ani šperky, kosmetika, svíčky, dárkové sklo a samozřejmě jmelí.

Rovněž nabídka občerstvení, zejména nápojů reprezentovaných v první řadě populárními punči, je velmi široká.

Stejně tak rozmanitost prodejců jídla zajišťuje, že si na své přijdou prakticky všichni, ať už touží po mase včetně zabijačkových specialit, sýrech, guláši, bramborácích, hranolkách či třeba sladkých pochoutkách v podobě horké čokolády, koláčů, donutů a koblih nebo frgálů – na ty lze narazit dokonce i v bezlepkové variantě.

Ceny občerstvení svařák od 65 Kč za 2 dl punč od 79 Kč za 2 dl čaj 50 Kč káva 45 Kč za espresso, 65 Kč za latte trdelník 100 Kč sypaný, 140 Kč s náplní klobása 80 až 160 Kč pečené kaštany 100 Kč za cca 15 kusů specialita bramborák s nakládaným sýrem – běžná porce vyjde na cca 180 Kč

Pořadatelé si letos připravili program hned na třech místech – dvou náměstích a také v prostoru před tržnicí, rozlehlé trhy proto lákají rovněž k procházce vyzdobenými uličkami. K dispozici je i několik vyhlídkových míst, tím nejviditelnějším je ruské kolo.

Na Horním náměstí se letos poprvé koná kromě kulturního programu každou sobotu také gastroshow, v rámci níž připravují pro diváky na pódiu pokrmy i renomovaní šéfkuchaři a představují nové recepty.

Například tuto sobotu zde bude vést show Vaříme s Bystročickým zelím majitel firmy vyrábějící tuto známou lokální pochutinu Jiří Kubíček, o týden později zde předvede smaženého nakládaného kapra šéfkuchař restaurace Perk Šumperk Jan Malý.

Na trzích je celkem 130 stánků, otevřené jsou ve všední dny od 13 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 22 hodin. Konec trhů je jako každý rok 23. prosince, nicméně část gastro stánků zůstane v provozu až do 6. ledna.

Pro malé i velké je připraveno rovněž kluziště s půjčovnou bruslí a dalšího vybavení, zmíněné ruské kolo, vláček, dřevěný vyřezávaný betlém, Ježíškova dílna a pošta, kolotoč nebo zvonička. Děti mohou každou neděli na hlavním pódiu zhlédnout pohádku či jiný program.

Mezi dominanty olomouckých vánočních trhů patří ruské kolo.

Zájemci se navíc mohou zúčastnit doprovodného programu, například komentovaných procházek nebo prohlídky radnice s výstupem na věž, vyrazit lze též na punčovou stezku, která se jim stane průvodcem po oblíbených nápojích.

Tipy z programu ČTVRTEK 14. 12.

17:00 Piknik Michala Tučného (koncert)

18:00 Olomoucký Dixieland Jazz Band (koncert)

19:00 Stew (koncert) PÁTEK 15. 12.

17:00 Vánoční koncert Richarda Pachmana

18:30 Natálie Tichánková & 4GOOD (koncert) NEDĚLE 17. 12.

15:00 Zpívánky strýčka Líčka – pásmo pro děti ČTVRTEK 21. 12.

17:00 My Own Star (koncert)

19:00 Elán Haná revival (koncert) PÁTEK 22. 12.

17:00 Lukáš Mareček One man show (koncert)

19:00 Hazydecay (koncert) SOBOTA 23. 12.

11:00 Řemeslné Vánoce NEDĚLE 24. 12.

22:00 půlnoční pod otevřeným nebem

Návštěvníky olomouckých vánočních trhů potěší vkusné světelné dekorace, dostatek prostoru mezi stánky umožňující pohodlné procházení a to třeba i s kočárkem, stánky jsou rovněž dobře označené a prostor přehledný. Nabídka na stáncích je tradiční a dostačující, lidé zde najdou inspiraci na dárky i vkusné suvenýry.

Trhy jsou výborným cílem i pro rodiny, neboť je tu množství aktivit pro děti, vyžití najdou nejen na kluzišti a placených atrakcích, jako je kolotoč nebo vláček, ale užijí si i pohádky a program na pódiu. Pořadatelé jej letos navíc rozšířili o méně tradiční gastroshow, které plní účel a lákají pravidelně diváky.

Kvůli popularitě, kterou si trhy získaly v posledních letech, je však nutné připravit se na větší množství návštěvníků zejména o víkendech a s tím spojené fronty u stánků či nedostatek míst u stolků pro občerstvení.

Navíc je dobré mít u sebe hotovost, protože s možností platby kartou se setkáte pouze výjimečně. V záloze jsou sice bankomaty na náměstí či blízkém okolí, ty však nemusí být vždy v provozu, respektive jak už to tak bývá, mají poruchu zrovna když je člověk nejvíc potřebuje.

Vytknout lze i to, že se nabídka na stáncích někdy až moc opakuje, několik je jich vyloženě totožných zbožím i cenami. Také se zde objevuje nešvar posledních let – prodejci svítících a blikajících „balonků“ vytvářející past na rodiče s dětmi.

Překvapit může občas také to, že se na náměstích vyskytuje hodně aut, jež sem smí díky cedulce „zásobování“ a často zastaví procházející davy návštěvníků.