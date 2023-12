S rodinou, u fondue i v cizině. Jak slaví svátky osobnosti z Olomouckého kraje

Ivana Plíhalová, herečka Moravského divadla

Mám dvě dospělé děti a tři vnučky. Dceru v Liberci a syna v Brně, oni za mnou nejezdí do Olomouce, ale já k nim. Letos budu na Vánoce u syna, jeho ženy a vnučky, přes silvestra pak u dcery, jež má dvě holčičky.

Svátky tedy strávím se svými nejbližšími a mezi nimi se ještě sejdeme s kamarádkami a jejich rodinami u mě v Olomouci, kde pořádáme už tradičně vánoční fondue. Já mám kotlík, proto se scházíme u mne. Je to milá oslava, na kterou se každý rok těším.

Předtím navíc máme ještě činoherní Vánoce v divadle, po Novém roce zase setkání celého divadla – takže když to sečtu, tak budu mít Vánoc hned pět.

Vánoce trávím vždy v kruhu rodiny. Jsem věřící, takže je beru jako křesťanský svátek. Říkám, že Vánoce jsou svátky pohody a kýče. Ten k nim zkrátka patří, takže s manželkou nazdobíme i stromky na zahradě. Stromeček v obýváku se u nás zdobí a rozsvítí až na Štědrý den, nikdy ne dřív. A stejně jako každý rok jsem dal dohromady betlém.

Eva Pavlová, první dáma, rodačka ze Šumperka

Štědrý den strávíme s manželem společně s nejbližší rodinou. Svátky si pak užijeme v klidu na horách. Přála bych si, aby se k sobě lidé chovali lépe, s pochopením a vzájemnou úctou nejen o Vánocích.

Irena Vašicová, ředitelka Lázní Slatinice

Moc ráda cestuji a nevyhýbám se tomu ani o Vánocích. Loni jsem je celé strávila ve Španělsku, letos budu na Štědrý den u dcery v Břidličné na Bruntálsku, ale už 26. prosince odlétám do Indie.

Aleš Valenta, olympijský vítěz z roku 2002, rodák z Šumperka

Vánoce budeme tradičně slavit v úzkém rodinném kruhu. Nic neobvyklého sice nechystáme, ale mezi svátky plánujeme vyrazit na běžky nebo lyže, na to se už teď těším.

Jako sportovec vím, jak důležitý je pohyb, a že je někdy pěkně bolestivý. Proto kromě pevného zdraví přeji také všem, kteří chtějí žít aktivně, aby se jim to splnilo a mohli tak žít své sny.

Karolína Muchová, osmá tenistka světa, rodačka z Olomouce

Já se už teď moc těším na další sezonu. Doufám, že bude alespoň tak úspěšná jako ta letošní. Především bych ale chtěla moc poděkovat všem fanouškům, kteří mi fandili a podporovali mě v tomto roce. Teď všem přeju hlavně hezké a pohodové svátky a jejich prožití s těmi nejbližšími.

Igor Bareš, herec, rodák z Olomouce

Vánoce vnímám hlavně jako svátky pro děti, nikoli pro dospělé. V poslední době jsme se je s rodinou naučili trávit na chalupě v severních Čechách, letos to ale nejde kvůli rekonstrukci kachlových kamen. Je to roubenka a jinak se tam topit nedá.

Budeme proto v Praze a kromě svátků, které strávíme v kruhu rodinném, nás čeká hodně práce. Naše třináctiletá dcera má na Boží hod představení v Národním divadle, kde hostuje ve hře Naši furianti.

Já zase o den později hraju v Divadle na Vinohradech poslední představení mého velmi oblíbeného titulu Provaz o jednom konci, takže to je pro mě ten nejkrásnější vánoční dárek. Mezi svátky hraje i manželka, ale nemáme nic pracovního na silvestra, což jinak bývá také zvykem, tudíž konec roku máme volnější.

Vánoční atmosféru jezdíme načerpat do Olomouce na trhy na náměstí, jezdíme tam každý rok, to si nemůžeme nechat ujít. Ve městě mám rodný dům a vždycky tu budu doma, rodné místo se neopouští. Pobývám tu často, teď jsem hostoval na rozhlasovém festivalu, dříve jsem zase hostoval v Moravském divadle, v Olomouci jsme prostě doma.

Jiří Tkadlčík, nejsilnější muž světa střední váhy za rok 2018, rodák z Přerova

Vánoce strávím v kruhu rodinném, hlavně s manželkou a naší čtyřletou dcerou, která si svátky samozřejmě náležitě užívá. Ona je tím hlavním důvodem, proč si užíváme atmosféru Vánoc, a až s ní mi opět od dob dětství přijdou tak nějak magické.

Těším se na její radost, až bude čekat na Ježíška, ale i na spoustu našich rodinných tradic, jako je štědrovečerní procházka Prahou a oběd na Staroměstském náměstí. Tam si každoročně dáváme na stánku tradiční vánoční šneky a ústřice, na druhý den pak mám sváteční strongman trénink se svými sparingpartnery. Bez tréninku se u mě zkrátka neobejdou žádné svátky.

Mám tři možnosti. Zaprvé mi Elon Musk nabízí výlet raketou Raptor 33 na štědrovečerní večeři v kosmickém prostoru. Budou vidličky a nože plavat ve stavu beztíže?

Zadruhé mě můj kamarád Přemek P. zve na vánoční výstup na nejfotografovanější horu světa Matterhorn. Před výstupem z chaty Hörnli se podává typické švýcarské vánoční fondues.

Zatřetí je tu plavba s Viktorem Koženým na jeho jachtě v Karibiku, prý si nechá poslat štědrovečerního kapra z Třeboně.

Váhám, která z těchto možností bude lepší pro sdílení na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo TikToku. Také je ovšem možné, že vypnu mobil a počítače a Vánoce strávím úplně jinak.

Jiří Lehečka, prostějovský tenista

Čeká mě kapr, to je u nás doma tradice. Naší vískou v Kněžmostu protéká řeka, kde se každoročně kapři loví. Těším se na cukroví, to miluju. Máma mi nabalila i něco s sebou do Prostějova.

Richard Morávek, olomoucký developer

Na Vánoce budu doma se svými blízkými, hlavně odpočívat a užívat si atmosféru. Chtěl bych všem lidem popřát krásné prožití svátků, dobrou náladu a jen to nejlepší do nového roku.

Jan Tomajko, trenér HC Olomouc, dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji

Není nic krásnějšího, než strávit tento čas s nejbližšími, tedy těmi, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Přeji všem klidné prožití vánočních dnů. Zpomalte, odpoutejte se od každodenního spěchu, alespoň v těchto dnech si užívejte pohody a zapomeňte na všechny starosti.