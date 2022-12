Naše Vánoce už budou jak v Evropě, bez Ruska, říká olomoucká Ukrajinka

Jaké jsou letošní svátky pohledem „olomoucké“ Ukrajinky? „Co se týče větších oslav, moc toho asi nebude. Z nařízení ukrajinských úřadů nesmí být nic moc zdobeného, aby se zbytečně nečerpala elektřina. V Česku mi to teď proto přijde šílené, je to velký kontrast. Na Ukrajině nebudou ani ohňostroje, rachejtle, petardy hodně rozšířené na Nový rok, aby nebyly výbuchy matoucí,“ srovnává pětadvacetiletá správkyně webu a sociálních sítí v olomouckém středisku sociální prevence, kde pomáhá koordinovat aktivity pro válečné uprchlíky.

V Česku je už od osmi let, mívá proto s rodinou dvoje Vánoce – nejdříve v prosinci české, v lednu potom ty ukrajinské. Posun je daný třináctidenním rozdílem mezi gregoriánským a juliánským kalendářem.

„Příští rok by měly ukrajinské svátky přejít ke gregoriánskému kalendáři. Lidé tak budou mít možnost slavit Vánoce jako v Evropě. Není to vynucené, jde o masovější záležitost týkající se i církve, protože lidé nechtějí slavit svátky, které by je spojovaly s Ruskem,“ vysvětluje.

Letošní Vánoce bude v prosinci slavit i řada Ukrajinců, kteří se dočasně usadili v České republice. Podle statistik ministerstva vnitra získalo od únorové ruské invaze vízum dočasné ochrany přes 460 tisíc ukrajinských uprchlíků.

Lednové Vánoce jsou vážnější

Čeští Ukrajinci už to tak ostatně mívají často. „Většina těch, kteří tu žijí delší dobu, se podle mne přizpůsobila českým tradicím. Například pro děti by pak bylo hůř pochopitelné, že ve škole jsou svátky jinak než doma. Pokud jde o mne, jsem na české Vánoce, cukroví, pohádky a dárky zvyklá, ale neberu je tolik křesťansky. Když potom přijde leden, jsou pro nás Vánoce vážnější,“ usmívá se Iryna nad tím, že leckdo vybírá dárky třeba už na podzim.

Ukrajina je silně věřící země, zhruba devadesát procent věřících se hlásí k pravoslaví.

Irynu Cholodovou dodržování dvojích svátků příliš netěší. „Nikdy mi to úplně nevyhovovalo, protože člověk se nevěnuje naplno jedné ani druhé tradici. Tady se třeba dávají na Štědrý den dárky, ale na Ukrajině chodí 18. prosince Mikuláš a naděluje dětem pod polštář. Na Ukrajině jde hodně o rodinnou pospolitost, sepětí s vírou je větší. V Česku se to točí spíš kolem dárečků, lidé jdou maximálně na půlnoční,“ popisuje. Stejně zdvojené má i Velikonoce.

Dvanáct chodů, jako apoštolů

Český Štědrý večer je svou sváteční tabulí v porovnání s ukrajinskou podobou chystanou na 6. ledna chudší.

„Na Ukrajině se podává dvanáct chodů podle dvanácti apoštolů. Sejde se celá široká rodina, klidně patnáct lidí, takže i když je jídla hodně, sní se to. Ryby, saláty, houbová polévka, boršč. Nejdřív se všichni pomodlí a popřejí si, ať se spolu zase ve zdraví znovu sejdou. Začíná se jídlem, kterému se říká kutja. Je z vařené pšenice, medu, rozinek, máku. Podává se v malých mističkách, první ochutnává nejstarší z rodiny. Jakmile vyjde první hvězda, začínají Vánoce,“ přibližuje Iryna.

Rozdíl je i ve zvycích. Ty české hodně vycházejí z mimocírkevních tradic, kupříkladu nejrůznější formy věštění budoucnosti.

„Na Ukrajině zůstal z pohanských zvyků třeba stroužek česneku na roh stolu proti zlým duchům. Nebo se prostírá pro zemřelého člověka. Svazek pšenice u stolu symbolizuje úrodu, seno pod stolem zase narození Krista,“ říká mladá žena, která se hlásí k řeckokatolické církvi.

Přesun svátků na konec roku by uvítala. Pokud totiž někdo slaví přelom letopočtu, a ne pravoslavný Nový rok 14. ledna, míchá se vše dohromady.

„U českých křesťanů je zvykem, že prosinec je adventní čas, drží se ctnosti, půst. Když na Ukrajině lidé slaví ‚silvestra’, vychází to na období půstu, protože je to týden před Vánocemi. Jako kdyby Češi v půlce adventu slavili Nový rok. Určitě je lepší varianta slavit Vánoce v prosinci,“ podotýká Iryna Cholodová.

Část její rodiny pojede na svátky na Ukrajinu do Ivanofrankivské oblasti. Ona sama tam byla naposledy v létě a byly to pro ni úzkostné chvíle.

„Je to těžké na psychiku. Ani pro lidi na Západě to není jednoduché, protože jejich bydliště jsou na dostřel. Pořád tam houkají sirény, a i když je někteří už ignorují, mně se pokaždé rozbušilo srdce. Nevíte, odkud může přiletět raketa,“ dodává.