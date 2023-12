Přerovské Vánoce na zámku letos oživilo sportovní nářadí a zimní oblečení

„Těšit se můžete na svátečně nazdobené lidové interiéry, které navíc budou doplněné o dobové sportovní náčiní a kolekci zimního oblečení. Dětské návštěvníky jistě zaujmou historické sáňky, lyže či brusle, na kterých venku dováděli jejich praprarodiče,“ přiblížili muzejníci.

Na výstavě nechybí oblíbený Zbořilův betlém. „Získal jméno po svém tvůrci, řezbáři Bedřichu Zbořilovi z Černých Bud u Sázavy. Betlém tvoří celkem sto třicet přibližně třicet centimetrů vysokých figur vyřezávaných z lipového dřeva,“ uvedli.

„Na výstavě se navíc můžete pokochat krásou a originalitou pravých českých skleněných vánočních ozdob z opavského výrobního družstva Slezská tvorba, které se zaměřuje na výrobu vánočních ozdob,“ doplnili pracovníci muzea.

Výstava bude v kapli přerovského zámku k vidění do 7. ledna, základní vstupné je 40 korun, zlevněné poloviční. Otevřena je od úterý do pátku od 8 do 17 hodin, v soboty a neděle začíná o hodinu později.