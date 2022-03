Mnozí muži s bojem vůbec nepočítali, říká žena prchající s dětmi z Haliče

Žena v Olomouci popsala své drsné zážitky z války.

„Po výbuších došlo i ke střelbě a naši muži se začali chystat k boji. Mnozí na to nebyli téměř vůbec připravení. Na východě země se sice osm let vede konflikt, ale zbytek Ukrajiny to nečekal,“ líčí.

V okolí města Kolomyja v Haliči, odkud uprchlíci pocházejí, se začaly první výbuchy ozývat ve čtvrtek ráno.

„Probudila jsem se v pět hodin ráno za zvuků letadel. Pak nám příbuzní zavolali, že nedaleko od nás byl silný výbuch, ať se schováme. Známým, kteří žili ještě blíže u vojenského letiště, kde nastala exploze, se po ní dokonce začal bortit dům. Rychle proto vzali děti a za zvuků sirén utekli do sklepa,“ popisuje pohnuté události uprchlice.

Manželé žen, které v pondělí přijely, zůstali v boji na Ukrajině. „V kontaktu s mužem stále jsme a voláme si. Doufáme, že bude brzy všechno znovu dobré,“ dodává Ukrajinka.

Dlouhé čekání na hranicích

Cesta do Olomouce jim trvala dva dny. Odpoledne ještě pokračovali do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku.

„Na cestu jsme vyjeli v sobotu v 11 hodin ráno. U hranic s Rumunskem jsme stáli 12 hodin. Na dalších hranicích z Rumunska do Maďarska dalších sedm hodin,“ popisuje.

Dlouhá cesta byla pro všechny velmi náročná, především pro nejmenší. Mezi uprchlíky jsou děti od sedmi měsíců do čtrnácti let.

V Olomouci se pouze zastavili, aby si po cestě odpočinuli a občerstvili se. Po příjezdu se pustili do jídla. Charita pro ně připravila například guláš, řízky se salátem, ovoce, čaj a kávu.

„Poté budou pokračovat do Vyšních Lhot. Tam totiž musejí projít registrací a pravděpodobně tam budou i umístěni. Je to z toho důvodu, jelikož tam budou mít coby uprchlíci vše na jednom místě. Kdyby zůstali u nás, tak je to náročnější. Museli bychom je vozit na cizineckou policii, zařizovat zdravotní pojištění, hledat tlumočníky a podobně. Alespoň v první fázi přílivu uprchlíků bychom rádi spolupracovali se zařízením ministerstva vnitra,“ vysvětluje Marek Navrátil z Arcidiecézní charity Olomouc.

Těchto šestnáct uprchlíků poslala ve spolupráci s arcidiecézní charitou ukrajinská Caritas Kolomyja.

„Dostala se k nám zpráva, že z místa vyrážejí dvě dodávky s uprchlíky a že hledají ubytování. Charita v Kolomyji je naším partnerem, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, tak jsme jim tuto cestu umožnili,“ líčí koordinátorka pro Ukrajinu a dobrovolníky Kateřina Biolková.

Po stejné trase budou dále jezdit lidé, kteří se do Česka dostanou přes Arcidiecézní charitu Olomouc.

„Tato první vlna z Ukrajiny jede ale velmi nekontrolovatelně. Některé lidi vozí soukromníci, některé humanitární organizace nebo neziskovky a někteří cestují úplně sami,“ dodává Navrátil.