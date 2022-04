Uprchlíci by mohli žít i v kontejnerech, sehnat je ale nebude snadné

Pokud by měla ukrajinská válečná uprchlická vlna na střední Moravu ještě zesílit, mohli by utečenci nalézt azyl v montovaných domech. Firmy, které by je dokázaly dodat, ovšem nemají lidi, ani potřebný materiál.