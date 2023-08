Ze setkání Blažka s Nejedlým nedělejme kauzu, řekl Klaus. Sám by na schůzku nešel

„Zaprvé nechápu, proč takový chytrý člověk jako vy naskakuje na označení ‚kauza‘,“ reagoval Václav Klaus na dotaz redaktora na událost, kvůli níž se nyní mimo jiné u Pirátů diskutuje, zda v případě Blažkova setrvání ve funkci nemá strana opustit vládní koalici.

„Prostě se dva lidé potkali. Určitě si velmi dobře rozumějí, myšlenkově jsou asi vytvořeni podobným způsobem. Myslím, že se nepotkali poprvé, jednají spolu častěji. Neměla by se z toho ale dělat kauza. Nicméně já bych se s panem Nejedlým nepotkal,“ dodal.

Exprezident dorazil do Olomouce na pozvání tamní univerzity a její letní školy pro středoškolské učitele. Přednášel na téma rozdělení Československa.

„Je potřeba, aby o tom lidé, co to zažili a byli aktivními účastníky, mluvili. Nemůžeme dopustit, aby se z toho staly historky, které převypráví někdo jiný a pak se situace vykreslí jinak, než ve skutečnosti byla,“ vysvětlil.

Česko přišlo o své výhody, míní exprezident

Ve městě měl Klaus nabitý program. Po přednášce na pedagogické fakultě zamířil na oběd se zástupci radnice, následně navštívil fakultní nemocnici, zahájil vernisáž Davida Saudka a večer přednášel před Investičním klubem Hospodářské komory.

Dotkl se proto i tématu současné ekonomické situace Česka. „Jedna z mých hlavních tezí je, že když se podíváme na ekonomické statistické ukazatele a porovnáme data z předcovidového období a současnosti, jsme druhá nejhorší země v Evropě,“ zmínil.

„Je naprosto evidentní, že k tomu vede jak nešťastná politika dnešní vlády, tak i to, že jsme jako národ poztráceli náš šarm a komparativní výhody, které jsme vždy měli díky našemu umu a průmyslové tradici. Ale to už je fuč a mám skoro strach, že to takto bude pokračovat,“ doplnil s tím, že východisko je podle něj v rukou voliče.

„Musí dostat šanci mít varianty, aby se pečlivě rozhodl, komu hlas hodí. Dnes pozorujeme selhání pětikoalice, které je tragické, zoufalé a pro mě osobně i ničivé a beznadějné,“ řekl Klaus.

„Nelze se vymlouvat na jiné či minulost“

Kriticky se ovšem vyjádřil i k dění v zahraničí. „Dochází k destrukci světa, v němž jsme byli zvyklí žít. Pozorujeme destrukci Evropy i celého Západu a to považuji za velmi nebezpečný fenomén. Já to už v tomhle světě dožiji. Ale co naše děti a zejména pak vnoučata? Z toho už mám strach.“

Na Hanou bývalý prezident dorazil v den 55. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy.

„Je to tragický den České republiky a českého národa. Individuálně to mnoha z nás poznamenalo život. Je evidentní, že to vývoj země zarazilo minimálně na dvě desetiletí,“ reagoval na dotaz na toto téma.

„Šedesátá léta jsem prožíval, byla velkým vzepětím. Směřovali jsme kupředu, jenže když to skončilo, ukázalo se, že to nemělo silné základy. Následná normalizace vypověděla mnohé o síle, duchu a atmosféře národa. Na to bych se díval kriticky i teď. Nemůžeme se tvářit, že za vše může někdo jiný, nebo minulost,“ dodal.