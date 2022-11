Úřady jsou pod náporem, denně žádá v kraji o dávky kolem 1 500 lidí

Všechny přepážky jsou otevřené, přesto pracovníci úřadu práce v Olomouci nedokážou odbavovat příchozí

„V poslední době se velmi často stává, že se už dopoledne musí na celý den vyhlásit stop stav pro nově příchozí. Ti jsou pak samozřejmě naštvaní, že přišli a své záležitosti nevyřídili,“ řekl MF DNES jeden ze zaměstnanců úřadu, který nechtěl být jmenován.

Potíže vznikají kvůli náporu nových žadatelů, které k cestě na úřad dohnala současná špatná ekonomická situace. Pracovnice olomouckého úřadu práce odbaví na přepážkách od pondělí do středy denně zhruba 300 klientů, o 30 procent více než dříve.

V celém Olomouckém kraji v průměru řeší zaměstnanci úřadů práce přibližně 1 500 klientů denně v souvislosti s dávkami státní sociální podpory.

„Mezi ně patří příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Nejvyšší nárůst je pak v případě lidí, kteří žádají o příspěvek na bydlení,“ upřesnila mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Například v září podle ní stoupl v meziročním srovnání počet těchto vyplacených dávek v kraji o 24 procent. Příčinou je hlavně zvýšení cen energií, kvůli kterým se řada domácností dostala do finanční tísně. Častěji chodí o příspěvek na bydlení žádat i starší lidé.

Každé tři měsíce

Kvůli této podpoře přišla na olomoucký pracovní úřad i paní Jana. „Čekám tu už hodinu a nevím, kdy se dostanu na řadu. Nejsem objednaná, tak si to musím vysedět,“ svěřila se. Na úřad míří každé tři měsíce, aby doložila, že má na příspěvek na bydlení nárok.

Paní Zuzana, sedící na chodbě vedle ní, zatím čeká 20 minut. „Je přede mnou ale 20 lidí, čekat zřejmě nevydržím a zase odejdu s nepořízenou. Už se mi to stalo několikrát,“ uvedla třicátnice.

Úřední hodiny Úřady práce

pondělí: 8.00–12.00, 13.00–17.00

úterý: 8.00–11.00

středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00

čtvrtek: 8.00–11.00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

pátek: 8.00–11.00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Zaměstnanci úřadu proto doporučují si termín zarezervovat online a vyhnout se tak zdlouhavému čekání.

Velkému náporu čelí úřady práce v kraji i kvůli změně otevírací doby. Se žádostmi o sociální dávky mohou lidé chodit bez ohlášení od pondělí do středy. Zbývající dny jsou vyhrazené na jejich zpracování.

„Důvodem tohoto dočasného kroku je zajištění co nejrychlejšího zpracování všech přijatých žádostí o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, o které aktuálně žádá mnohem vyšší počet lidí, než tomu bylo v předchozích měsících. Přijaté opatření urychlí také zpracování žádostí o rodičovský příspěvek,“ vysvětlila mluvčí Beránková. Změna úředních hodin platí do konce letošního roku.

Podle mluvčí je možné o některé dávky požádat i online bez nutnosti návštěvy úřadu, například o příspěvek na bydlení či o příspěvek pět tisíc korun na dítě pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého.

„Papírové žádosti o některé dávky pak mohou lidé podávat i do označených schránek, které jsou většinou u vchodu do budovy,“ poradila mluvčí.

Problémy jsou i na sociálce

Zahlcená je také Česká správa sociálního zabezpečení v Olomouci. Lidé se na ni obracejí se žádostmi o předčasný důchod.

„Při návštěvě našeho úřadu bez předchozí rezervace lze aktuálně očekávat velmi dlouhé čekací doby a nelze garantovat, že bude v daném dni s klientem žádost o důchod přímo sepsána. Tento úkon obvykle trvá i několik desítek minut s každým klientem, kdy pracovník poskytuje individuální konzultaci ke všem relevantním skutečnostem, které se sepsáním žádosti souvisí,“ uvedla mluvčí správy Jitka Drmolová, podle které jsou nejvíce vytížené ranní hodiny, kdy se před otevřením budov mohou tvořit fronty.

Sociální správa dokonce navýšila počet úředníků, kteří se vyřizování žádostí o předčasný důchod věnují.

Klienti, kteří zvažují v současné době podání žádosti o předčasný starobní důchod s datem přiznání ještě do konce letošního roku, ale z důvodu velkého zájmu už nenajdou vyhovující termín pro objednání, mohou v této mimořádné situaci využít tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění.

„Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová letošní datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s budoucím podáním žádosti o důchod v případě, kdy aktuálně z důvodu vysokého zájmu ze strany klientů nemůže žádost na úřadě řádně sepsat,“ dodala Drmolová.

Loni v říjnu v Česku lidé podali 2 765 žádostí o předčasný starobní důchod a za letošní říjen jich na všech sociálkách evidují 17 195.

I když čelí úřady velkému návalu lidí, podle policie se mimořádná situace zatím obešla bez vážnějších incidentů. Nemusela zasahovat. Úředníci však občas čelií slovním útokům.

Podle odborníků by se neměli nechat vtáhnout do hádky nebo konfliktu. „S klientem by měli jednat klidně, jistě, v krátkých větách a volit jednoduchá slova. Pokud situaci porozumí, je lépe motivovaný a lépe také spolupracuje,“ doporučila klinická psycholožka z Fakultní nemocnice Olomouc Lia Hubáčková.

Klienti by se podle ní v těchto situacích měli na návštěvu také připravit, vzít si například něco ke čtení či mít na papíře připravené otázky, na které se chtějí zeptat.

„Je dobré si uvědomit, že úředník je také člověk. Má právo na únavu, vyčerpání. Místo nadávání na dlouhé čekání je dobré projevit pochopení, třeba pak člověka překvapí pozitivní reakce úředníka,“ uzavřela.