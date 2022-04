Část uprchlíků čeká stěhování z penzionů, jež chtějí mít volno pro turisty

Provozovatelé ubytovacích služeb nabídli před časem Ukrajincům bydlení, zároveň ale chtějí dál podnikat. Téma na pondělním krajském zastupitelstvu otevřel jeho člen Roman Šťastný z Mikulovic (PirSTAN), na něhož se někteří ubytovatelé obrátili. Zmínil i další problémy, které s tím mohou souviset.

„Lidé bydlí například v penzionu, ale hledají práci, dítě si dají do školky, a pak dostanou info, že se mají vystěhovat,“ popsal Šťastný.

Podle hejtmana Josefa Suchánka (PirSTAN) kraj s podobnými scénáři počítá.

„Děje se, že ubytovatelům dojdou kapacity. Je třeba, aby to hlásili na krajské asistenční centrum. Musíme to ale vědět s předstihem, abychom se na to připravili. Pokud přijali uprchlíky, ale za dva týdny už kvůli turistické sezoně přestanou mít tu možnost, ať nám to sdělí a my je za ně přebereme,“ řekl.

Kraj též zvažuje darovat Ukrajině staré sanitky

Ukrajincům, kteří se v posledních týdnech snažili v kraji začít minimálně dočasný nový život, nicméně hrozí, že se budou muset stěhovat, a to i na větší vzdálenost.

„Neumíme garantovat, že dostanou ubytování ve stejném městě. V optimálním případě by to mohlo klapnout, ale systém není vypilovaný až do takového detailu. Proto to od ubytovatelů potřebujeme vědět co nejdříve,“ upozornil hejtman. Chybí totiž přesná databáze o lidech z Ukrajiny, která by dávala potřebný přehled.

Zastupitelé dále na zasedání probrali třeba možnost poslat na Ukrajinu staré sanitní vozy.

„Budeme mít vyřazované sanitky. Rada by se mohla zabývat jejich poskytnutím na Ukrajinu, není to záležitost jen válečného konfliktu, ale i regenerace země,“ navrhl bývalý hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Koalice už má žádost z ukrajinského města Dubno, převod nicméně musí schválit zastupitelstvo. To se má znovu sejít koncem června, do kdy by zároveň měl být znám počet vozidel, která lze darovat.