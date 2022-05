Příliv uprchlíků z Ukrajiny v Olomouckém kraji klesá, do tělocvičen nemusí

K začátku května se v regionu zaregistrovalo na 9 700 uprchlíků, podle odhadů se jich tu může pohybovat asi o tisíc víc. Čísla každopádně klesají, protože zatímco v březnu bylo registrací 7 200, v dubnu už jen dva a půl tisíce.

Poté, co kraj na konci dubna uzavřel své asistenční centrum v Šumperku, omezil minulý týden i provozní dobu v Olomouci. Ta je nyní od pondělí do soboty v čase mezi osmou a šestnáctou hodinou.

„Neděle je bez obslužnosti, centrum ale v ten den otevřené zůstává. Uprchlíci budou přijati, mohou se ubytovat, vyspat se, jen administrativu směřující k registraci si vyřídí až v pracovním týdnu,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

„Na významu teď nabývá naše práce v terénu, ve městech, obcích, kde pracujeme s obyvateli z Ukrajiny. Jde o školní docházku, zdravotnickou péči, zaměstnání a začleňování do sociální struktury,“ dodal.

Míst ve školách a školkách je dostatek

Na rozdíl například od hlavního města nebo středních Čech netrpí Olomoucký kraj zásadním nedostatkem míst ve školách a školkách. Více volných kapacit je blíže k hranicím kraje, kde však na druhou stranu lidé hůře nacházejí pracovní uplatnění.

„Uprchlíci z Ukrajiny nejsou žádní ekonomičtí migranti. Jsou to lidé, kteří utíkají před válkou, jsou zvyklí pracovat a to je často jejich první zájem. Takže do okrajovějších částí buď nejdou, nebo se odtud vrací,“ uvedl Suchánek.

Některé Ukrajince kraj přesouvá na nové adresy, aby pomohl podnikatelům, kteří uprchlíky před časem ubytovali, se začátkem turistické sezony však chtějí prostory využít pro své obvyklé hosty.

„Je to kolem sto padesáti osob, které nebudou mít od začátku května, června možnost zůstávat dál. Jsme schopni ubytovat je jinde. V kraji se nám daří nacházet pro ně normální bydlení, přičemž ten nejhorší standard jsou internáty. Pořád platí, že nepotřebujeme řešit žádné tělocvičny, provizorní ubytování,“ nastínil hejtman.

Stejná zůstává i bezpečnostní situace. „V souvislosti s vlnou uprchlíků do našeho kraje neevidujeme žádné zvýšené počty trestné činnosti, a to ani páchané Ukrajinci nebo na nich,“ shrnul ředitel krajské policie Tomáš Landsfeld s tím, že uprchlíci jsou především ženy a děti.

„Dlouhodobé statistiky udávají u Ukrajinců v průměru šestnáct procent trestné činnosti páchané cizinci na našem území. Z toho se nic nezměnilo,“ dodal.