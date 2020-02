Univerzita Palackého hazarduje se svou budoucností, varují bývalí rektoři

Memorandum kvůli sporu, který provází vznik nového vysokoškolského ústavu, podepsali všichni bývalí rektoři z polistopadové historie - amerikanista Josef Jařab, fyzikové Lubomír Dvořák a Jaroslav Mašláň a také lékařka Jana Mačáková.



Pod ústav s názvem CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute) by měla od letošního dubna přejít dvě vědecká centra fakulty a polovina Ústavu molekulární a translační medicíny, který je dosud součástí lékařské fakulty. Zatímco tam se na způsobu rozdělení dohodli bez problémů, přírodovědci spolu už víc než rok vedou nesmiřitelnou válku.

Provází ji i několik upozornění na možné neetické postupy při výzkumech ve vědeckých centrech přírodovědecké fakulty. Podezření jsou spojena hlavně s týmy kolem bývalého ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), chemika Radka Zbořila.

„Nejprve je nutno uspokojivě a čistě uzavřít všechny etické kauzy. Až teprve ve chvíli, kdy univerzita úspěšně projde touto očistnou procedurou, lze diskutovat o tom, zda je CATRIN opravdu potřeba a v čem by měl být přínos této nové centrální jednotky celé univerzity, včetně jejího financování. Zakládat v současné situaci vysokoškolský ústav je hazard s budoucností Univerzity Palackého,“ napsali rektoři ve společném prohlášení.



Podle Josefa Jařaba, který vedl Univerzitu Palackého v letech 1990–1997, on i jeho kolegové zvažovali vyjádření již delší dobu. „V každém z nás zrálo, že by měl k situaci na univerzitě něco říct. Je to zákopová válka, a jak víme, ty mají velké ztráty, ale žádný posun,“ řekl.

Předchůdci kritizují rektora, vydírání i snahu odvolat děkana

Memorandum paradoxně vyšlo den po zasedání Akademického senátu, který naopak kvůli uklidnění situace vyzval ke zdrženlivosti v projevech na vnitrouniverzitních i veřejných fórech. Radikální proto nebyl v reakci na memorandum ani rektor Miller.



„Všechny zmiňované problémy, z nichž řada má kořeny ve zcela jiných dobách než během mého rektorského působení, jsou postoupeny a procesovány orgány, které jsou k tomu určeny. V následujících měsících bude navržen nový mechanismus hodnocení etických sporů, záležitost vědeckého ústavu je nyní plně v rukou senátní komise, o způsobu řešení nyní diskutované kauzy mají rozhodnout nejpovolanější instituce, tedy Vědecká rada Univerzizty Palackého a Etická komise,“ popsal Miller.

Současný rektor schytal od svých předchůdců tvrdou kritiku. Miller podle nich dostatečně neuplatňuje svou autoritu, aby chránil dobré jméno univerzity.



„K žádoucímu cíli nejspíš nepovede dát se vydírat výhrůžkami množstvím výpovědí a stávkovou pohotovostí. Nepovede k němu ani (pseudoprávními argumenty zdůvodněné) odmítání vydat data z experimentů v publikovaných článcích, ani zadávání kontrolních měření jen zdánlivě nezávislým pracovištím vně univerzity,“ uvedli bývalí rektoři v narážkách na události, které vyhrocený spor v minulých měsících postupně provázely.

„Nepovedou k němu ani pokusy odvolat demokraticky zvoleného děkana fakulty či svolávat mimořádné schůze univerzitního senátu, aby se věnoval účelové sestříhané nahrávce soukromého rozhovoru,“ dodali rektoři.

Aféra v časopise Nature Communications je stará osm měsíců

Univerzita už osm měsíců žije hlavně kauzou kolem manipulace s daty v článku pro prestižní časopis Nature Communications.



Zatímco autoři textu včetně někdejšího ředitele RCPTM Zbořila tvrdí, že v textu o nejmenších kovových magnetech na světě jen omylem vyšly tři stejné grafy, jejich kritici v čele s fyzikem Tomášem Opatrným se snaží dokázat, že původně publikované ani později opravené výsledky nepocházejí z reálných měření. Zbořil byl už loni „odsouzen“ etickou komisí za to, že inicioval úpravu grafu v jiném vědeckém článku pro časopis JACS.

Elitní chemik jakékoliv pochybení odmítá. Sám se naopak snaží dokázat, že jeho a další vědce podporující vznik nového ústavu vedení fakulty záměrně šikanuje.

V aktuální kauze, zkráceně zvané NatComm, si univerzita objednala posudky u tří vědeckých laboratoří v zahraničí. Všechny potvrdily, že závěry zpochybňovaného článku byly pravdivé. Kritici ale poukázali na to, že zahraniční experti se nezabývali tím, jestli olomoučtí vědci své teze „nepřikrášlili“ nepřípustnou úpravou dat. Upozornili také na to, že univerzita oslovila odborníky, kteří jsou vědecky nebo obchodně spjati s RCPTM.

Vedení univerzity se nakonec rozhodlo řešit kauzu dál.