Městu dala prestiž, světu technologické divy. Univerzita Palackého slaví 450 let

Historické milníky Univerzity 22. 12. 1573 – Uděleno promoční právo jezuitům, vzniká univerzita. 1619 – První dvouleté přerušení výuky stavovským povstáním. 1766 – Univerzita jmenuje prvního světského rektora. 1773 – Po zrušení jezuitského řádu se škola dostává do správy státu, nese název C. k. univerzita v Olomouci. Později se přesouvá do Brna a budovy jezuitského konviktu přebírá armáda. 1782 – Univerzita se vrací do Olomouce, ale přichází o promoční práva, stává se lyceem. 1827 – Císař František I. povyšuje lyceum opět na univerzitu, dává jí své jméno. 1860 – Po revoltě akademiků je definitivně zrušena Františkova univerzita, zůstává jen teologická fakulta. 1939 – Nacisté zavírají i teologickou fakultu, doposud fungující pod názvem Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. 1946 – Československý parlament obnovuje olomouckou univerzitu, dostává název Univerzita Palackého. Vznikají tři fakulty – bohoslovecká, filozofická a lékařská, později fakulta pedagogická. 1989 – Univerzita se stává centrem Sametové revoluce, začíná proměna školy – například jsou obnoveny právnická a teologická fakulta. 2014 – Vysoká škola se poprvé dostává do výběru 500 top univerzit světa. 2015 – Vzniká Nadační fond Univerzity Palackého na podporu výzkumné a umělecké činnosti studentů, univerzita jej zakládá jako první instituce svého druhu v republice.