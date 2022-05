Muž si místo nástupu do vězení udělal úkryt, dům i okolí zaplnil nástrahami

Čtyřiapadesátiletý muž z Uničovska měl nastoupit do vězení na čtyři roky za majetkovou trestnou činnost. To ale neudělal, a olomoucký okresní soud na něj proto v březnu vydal příkaz k dodání do výkonu trestu a posléze i příkaz k zatčení.

Kriminalistům se postupně podařilo zjistit, že se muž ukrývá v rodinném domě v jedné z obcí na Uničovsku a na 27. dubna naplánovali jeho zatčení. To se však neobešlo bez komplikací.

„V bezprostředním okolí domu i uvnitř něj se totiž nacházela řada podomácku vytvořených zabezpečovacích systémů. Nejen z tohoto důvodu, ale také s ohledem na další možné nepředvídatelné nástrahy proto na místě zasahovala i pyrotechnická služba,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Nakonec se ukázalo, že nástrahy slouží jen k upozornění na blížící se vetřelce, a na žádné výbušniny připojeny nejsou. Při prohledávání domu pak policisté v podkroví objevili pod tapetou skrytý otvor, který tvořil vstup do zbudovaného úkrytu.

„V něm se nacházel hledaný muž. Zprvu nespolupracoval, své počínání si ale nakonec rozmyslel, úkryt opustil a vydal se do rukou policistů,“ uvedla Vaňharová.

Policisté v domě našli pušku vybavenou optickým zaměřovačem a střelivo a také improvizovanou varnu drog včetně chemikálií a léků k jejich výrobě, plynového hořáku či stojanu s laboratorním sklem.

Muž, který už byl dříve odsouzen za zapojení do výroby a distribuce drog, je nyní podezřelý z nedovoleného ozbrojování a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Na soud bude čekat ve vazbě.