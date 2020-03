Firmy z uzavřené zóny jedou na méně než poloviční výkon, některé už stojí

Například v uničovském Unexu se pracuje v omezeném provozu. „Do firmy mohou jen zaměstnanci, kteří bydlí v uzavřeném prostoru a nejsou v karanténě. Odhadem jsou to stovky zaměstnanců. Pracuje se omezeně ve strojírnách a ve slévárně,“ sdělil mluvčí Unexu Boris Keka.

Současná situace přináší ve firmě i řadu dalších omezení. Mimo jiné má totiž závod v Olomouci, kde je výzkumná laboratoř.

„Bohužel věci závislé na testování nemůžeme do Olomouce převézt. To komplikuje výrobu. Další komplikací je, že nemůžeme dodávat hotové výrobky zákazníkům. Když se k tomu přičte ještě omezený počet zaměstnanců, kteří mohou ve výrobě pracovat, jsou to velké limity, se kterými se dá dá fungovat jen velmi omezenou dobu,“ řekl Keka.

S nedostatkem zaměstnanců se potýká také třeba strojírenská společnost Hopax v Července.

„Ve výrobě teď můžeme využít maximálně několik desítek lidí, zhruba desetina zaměstnanců, takže úměrně tomu klesla výroba. Jedeme nyní tak na necelých patnáct procent,“ odhadl majitel Hopaxu Josef Pavlík.

Podle něj jsou problémy s expedicí hotových výrobků nebo naopak s navážením komponentů.

„Podařilo se nám vyjednat výjimky ze zákazu. Zvenku přijede auto, řidič ale nesmí vystoupit a nakládka a papírování probíhá bez fyzického kontaktu,“ popisuje Pavlík.

„Něco zase převážíme tak, že naše auto vyjede až k zábranám a tam se věci přeloží do jiného auta. U menších věcí to funguje i naopak, když k nám naši dodavatelé něco přiváží. Je to komplikované, ale pokud bychom to nepodstoupili, tak už nefungujeme,“ doplnil.

Miele, pivovar a Bellmer stojí

Výrobu však například zastavil jeden z největších zaměstnavatelů v regionu - uničovský závod na výrobu myček a sušiček Miele.

„Vzhledem k ochraně zdraví našich zaměstnanců a k striktnímu omezení volného pohybu obyvatel v uzavřené oblasti neuvažujeme na rozdíl od některých jiných zaměstnavatelů ani o částečném provozu našeho závodu,“ uvedl generální ředitel Petr Vodák.

Výroba stojí také v někdejším litovelském výrobci papírenských strojů Papcelu, dnes Bellmeru. A to přinejmenším do 29. března.

„Provoz jsme prakticky zastavili už minulé pondělí, jelikož se nás ráno sešlo asi čtyřicet, tedy zhruba polovina,“ uvedl někdejší majitel Papcelu a teď výkonný ředitel Bellmeru David Dostál. O dalším pokračování zakázek teď firma jedná.

„My máme zakázkovou náplň zajištěnou. Teď jednáme s odběrateli o možnosti posunout termíny dodání. Odběratelé mají sice v ruce bankovní záruky, ale my máme současně ve smlouvách doložky o vyšší moci,“ dodává Dostál.

K úplnému zastavení výroby a distribuce minimálně na čtrnáct dní stanovené karanténní lhůty přistoupil i Pivovar Litovel, který zaměstnává kolem dvou set lidí a ročně vyprodukuje zhruba 210 tisíc hektolitrů piva.

„Věříme, že náš zodpovědný přístup je jednou z mnoha aktivit velké části veřejnosti, která svým dílem chce co nejvíce přispět k tomu, aby se život co nejdříve vrátil zpátky do normálu,“ napsal pivovar v prohlášení.

Sýraři chystají rozvozy

Sýrárna Brazzale Moravia podle jednoho z majitelů, Roberta Brazzaleho, pokračuje ve výrobě.

„Výroba, svoz surovin od dodavatelů a dodávky zákazníkům i do vlastní sítě prodejen probíhají bez přerušení či omezení,“ oznámil Brazzale.

„Provádíme preventivní opatření v souladu s kroky české vlády tak, aby byla zajištěna bezpečnost zdraví a kontinuita v dodávkách potravin obyvatelstvu. Také činnost našich závodů v Itálii není nijak narušena a probíhá v pravidelném režimu,“ dodal.

V tomto týdnu počítá firma se spuštěním dovozu nákupu z prodejen La Formaggeria Gran Moravia až do domu pro velká města, včetně Olomouce.

Uzavřenou oblast Litovelska a Uničovska hlídá policie, vojáci i vrtulník