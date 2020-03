V zóně uzavřené kvůli viru mohou lidé do práce, část ale ze strachu nechce

Část podnikatelů své lidi povolala zpět, setkali se však i s případy, kdy se zaměstnanci bojí vrátit.

„Někteří z našich lidí skutečně nechtějí riskovat nakažení rodiny, a to s ohledem na členy, pro které může být koronavirus opravdu nebezpečný,“ popsal například František Toman, ředitel společnosti Alibona, jež v Litovli vyrábí kompoty, sterilovanou zeleninu či zeleninové omáčky.

„Když vám tak zaměstnanec řekne, že nechce jít zpátky do práce, i když on sám je zdravý, nemůžete ho za této situace nijak nutit,“ dodal.

Uzavřenou zónu krajská hygienická stanice vytvořila při nynější koronavirové pandemii kvůli zdejšímu vysokému počtu nakažených v pondělí 16. března. Hygienici proto vydali speciální vyhlášku. Minulý týden ji pak aktualizovali.

Nejvýraznější změna se týká výčtu výjimek, díky nimž se může 24 tisíc obyvatel uvnitř zóny pohybovat. K obstarávání základních životních potřeb, cestám k lékaři či pomoci pro další lidi, přibyla další možnost, kam mohou pod podmínkou, že jsou zdraví, vyrazit.

„A to do zaměstnání a do místa výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti uvnitř katastrálních území. To vše za předpokladu, že tyto osoby budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky a nepřijdou do bližšího kontaktu s jinými osobami,“ uvádí vyhláška.

„Musíme se teď udržet nad vodou“

Nové znění vyhlášky využil například Jozef Pavlík, ředitel strojírenského podniku Hopax z uzavřené Červenky. Hned druhý den po jejím vydání už obvolával zaměstnance z izolované oblasti.

„Nastoupí jich málo, tak do deseti procent všech našich lidí. Podstatná část žije mimo oblast a nedostanou se sem. Ještě v pondělí 16. března byli na cestě sem, ale už je zastavili na hranicích zóny a poslali zpátky,“ vylíčil Pavlík.

Zaměstnance, které se mu do podniku podaří dostat, využije především na nakládání již dříve vyrobeného zboží.

„Fungujeme tak do deseti procent, víc ne. Určitě budeme chtít kompenzaci za to, co jsme nezavinili. Musíme se teď udržet nad vodou,“ dodal šéf Hopaxu.

To ředitel společnosti Alibona část zaměstnanců dostal do podniku už o den dříve. Těsně před vydáním vyhlášky se mu od hygieniků podařilo získat výjimku. Kdyby však se žádostí neuspěl, nové znění vyhlášky by podle svých slov využil.

„Díky výjimce jsme už rozjeli omezenou výrobu, fungujeme na dvacet až třicet procent,“ podotkl Toman. Zaměstnance nasadil i na expedici zboží, kromě jejich obav ovšem musel řešit také strach lidí, kteří by měli do uzavřené oblasti kvůli práci pouze přijet.

„Někteří pracovníci z uzavřené oblasti přišli, jiní vzkázali, že skrz obavu o rodinu raději nepřijdou. Ještě horší je to ale u lidí zvenku, bojí se sem,“ upřesnil Toman.

Pivovar zatím zůstal zavřený

Jedním z podniků, které kvůli koronaviru v uzavřené oblasti úplně zastavily provoz, je známý litovelský pivovar. Výrobu a distribuci piva stopnul v úterý 17. března minimálně na čtrnáct dní.

„Krizový režim provozu momentálně zajišťuje pět pracovníků z původních dvou set zaměstnanců,“ porovnal Lumír Hyneček, ředitel pivovaru.

S tím, že by se sem na základě nové vyhlášky vrátili, ovšem ani po jejím vydání nepočítal.

„Aktuální vývoj i nové informace sledujeme a vyhodnocujeme. Úprava platné vyhlášky zpřesňuje podmínky, za jakých mohou zaměstnanci v karanténní zóně dojíždět do zaměstnání. Protože Pivovar Litovel je v tuto chvíli stále dočasně mimo provoz, s úpravou vyhlášky se pro nás zatím nic nemění,“ nastínil.

Později pak pivovar na svém facebookovém profilu uvedl, že tento týden chystá obnovení provozu.

„Vše ale závisí na stanovisku krajské hygienické stanice. Zdraví zaměstnanců a lidí nejen na Litovelsku bylo a vždy bude pro Pivovar Litovel na prvním místě před obchodními a ekonomickými zájmy. Jsme jedním z mála potravinářských provozů v uzavřené oblasti, který se rozhodl v zájmu maximální prevence a ochrany zdraví svých zaměstnanců preventivně přerušit svoji činnost,“ vzkázalo vedení pivovaru.

Uzavřenou oblast Litovelska a Uničovska hlídá policie, vojáci i vrtulník