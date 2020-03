V zóně uzavřené kvůli rozšíření koronaviru mohou lidé opět chodit do práce

Původní vyhlášku vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 16. března. Právě v ní kvůli šíření koronaviru vyhlásila vznik izolované oblasti, do níž kromě Litovle a Uničova spadá dalších devatenáct obcí a místních částí. K úterní půlnoci odsud bylo 82 potvrzených případů nákazy koronavirem z celkových 124 v Olomouckém kraji.

V úterý hygienici vydali nové znění vyhlášky. Nejvýraznější změna se týká výjimek, díky nimž se může 24 tisíc lidí uvnitř uzavřené zóny pohybovat. K dosavadním pěti bodům, jež zahrnují třeba obstarávání základních životních potřeb, cesty k lékaři či pomoc pro další lidi, přibyl ještě jeden. Lidem - za podmínky, že jsou zdraví - se tímto otevřela další možnost, kam mohou chodit.

„A to do zaměstnání a do místa výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti uvnitř katastrálních území. To vše za předpokladu, že tyto osoby budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky a nepřijdou do bližšího kontaktu s jinými osobami,“ uvádí vyhláška.

Místním podnikům, kterých se netýkaly udělené výjimky, se tak otevírá šance povolat zpět do práce své zaměstnance. Taktéž mohou vyrazit za prací řemeslníci a jiní živnostníci.

Řada firem na Litovelsku a Uničovsku přitom musela doposud svůj provoz buď výrazně omezit, jako například uničovský Unex, nebo jako pivovar v Litovli úplně zastavit výrobu.

Nešťastné řešení. Zdraví je přednější, říká starosta

Starostu jedenáctitisícového Uničova Radka Vincoura ovšem nové znění vyhlášky příliš nepotěšilo.

„Za této situace to v uzavřené oblasti chápu jako nešťastné řešení. Obecně kroky, jež při krizovém řízení umožňují větší pohyb osob, považuji za nešťastné,“ ohodnotil Vincour s tím, že rozumí také tomu, že podniky potřebují vyrábět.

Sám by však režim v uzavřené oblasti uvolňoval až v době, kdy bude nakažených alespoň pozvolna ubývat.

„Zdraví je přednější. Pokud nás byznys a podnikání tlačí, musíme si uvědomit, že tato opatření byla přijata kvůli ochraně zdraví obyvatel,“ připomněl.

Litovelský starosta Kohout zdůraznil, že zaměstnavatelé musí lidi, kteří by se do práce vrátili, vybavit ochrannými pomůckami i prostředky, a také zajistit, aby nebyli s ostatními zaměstnanci v příliš těsném kontaktu. Současně zmiňuje, že někteří z místních mají z návratu do práce obavy.

„Jde mi o bezpečnost lidí. Pokud by firma byla schopná ji zajistit, je to v pořádku. Věřím, že by si to zaměstnanci pohlídali, sami ví, jaká je situace. Rozumím firmám, chtějí fungovat, ale chápu také obavy občanů. Jsou opodstatněné, nemáme to ještě z krku. Hodně zaměstnanců se proto teď bojí. Je to neskutečná situace,“ popsal Kohout.

Kolika lidí v uzavřené zóně se případný návrat do zaměstnání bude týkat, není podle Kohouta nyní možné ani odhadnout. Jak velký dopad bude novelizace vyhlášky mít, tak ukážou až následující dny.

Uzavřenou oblast Litovelska a Uničovska hlídá policie, vojáci i vrtulník