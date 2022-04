Olomoučtí lékaři pečují o ukrajinského hasiče, který šlápl na minu

Do Fakultní nemocnice Olomouc dorazil ukrajinský hasič, který byl ve válce vážně zraněn poté, co šlápl na minu. Osmadvacetiletý muž z Kyjeva, kterému amputovali nohu, byl do země přepraven díky zdravotně-humanitárnímu programu Medevac, který koordinuje české ministerstvo vnitra s partnery.