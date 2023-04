Nová sezona nabídne turistům superhrdiny i náplavku, spustí ji tvarůžky

Šestý ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu nabízí gastronomické speciality a regionální produkty od více než padesáti prodejců.

„Máme připraveno až pět tun tvarůžků. V nabídce bude až 37 druhů různých příchutí,“ uvedl mluvčí společnosti A. W. Loštice Vladimír Kovář. Loni se na festivalu snědly čtyři tuny tvarůžků.

Na Horním náměstí vystoupí folklorní soubory, představí se známý kuchař Roman Paulus s cooking show a zahraje i kapela Mňága a Žďorp.

Na Dolním náměstí si přijdou na své rodiny s dětmi. Budou si moct vyzkoušet také výrobu tvarůžků historickými postupy. Festival jedinečného sýra znovu doplní Tvarůžková cyklojízda, která povede z Loštic do Olomouce a její účastníci obdrží památeční trika s logem tvarůžků.

Náplavka nabídne i kulturu

Letos poprvé mohou zájemci absolvovat v rámci Svátků města, které se budou konat na začátku června, i novou prohlídkovou trasu Putování po olomouckých věžičkách. Zavede je například na radniční věž či věž kostela sv. Mořice.

„Vůbec poprvé najdou lidé v podloubí radnice i historickou míru, a to repliku olomouckého lokte, který měl 78,23 centimetru a používal se jednu dobu i po celé Moravě,“ uvedla vedoucí olomouckého informačního centra Jitka Lučanová.

Nově se chystají akce i na náplavce u řeky Moravy nedaleko centra, která vznikla při stavbě rozsáhlých protipovodňových opatření v sousedství Masarykovy třídy.

Kromě občerstvení by zde lidé měli najít i různá kulturní představení včetně menších koncertů. Náplavka je 370 metrů dlouhá a 12 metrů široká. Obložená je žulovým kamenem, který je odolný proti povodňovým průtokům.

„Od června by měla být místem, kde se budou moct konat menší kulturní akce,“ sdělila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Karin Vykydalová.

Olomouc rozezní i open-air koncert Festival filharmonie 9. června na Andrově stadionu a vystoupí na něm Moravská filharmonie s pěveckými hvězdami, jako jsou Vojta Dyk, Eva Urbanová nebo Janek Ledecký.

Chybět nebude v červenci a srpnu ani multižánrový hudební festival Pohoda u Trojice na Horním náměstí.

Nové webové stránky města

Sezonu zpestří i znovuotevření Arcidiecézního muzea, zpřístupnění muzea Expozice Letiště Olomouc, plavby Ololodí, jízda na Ološlapu či komentované prohlídky města, například Street Art nebo vily Primavesi.

Také letos se rodiny mohou vydat díky městské hře Po Olomouci s kočičkou Olou.

Se zahájením turistické sezony se proměnily i webové stránky města určené pro turisty. „Mají nový jednoduchý a moderní design, jsou přehlednější a turista v nich najde vše, co pro návštěvu města potřebuje, od kulturního kalendáře po sdílenou dopravu nebo tipy k prohlídkám památek,“ popsal náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

Na akce, které se ve městě konají, upozorní i informační LCD obrazovka v podloubí radnice.

„Informační centrum se také zapojilo do digitálního mobilního průvodce v aplikaci TourStories, což je platforma pro sdílení komentovaných prohlídek a interaktivních digitálních průvodců. V Současné době obsahuje osmadvacet zastavení v Olomouci,“ dodal Tichák.

Oslavy 400 a 450 let

Letošní sezona se ponese v duchu dvou významných jubileí. Je to přesně 400 let, co byla svatá Pavlína prohlášena za patronku města, a zároveň letos uplyne 450 let od založení Univerzity Palackého, která je druhou nejstarší univerzitou v Česku.

„Obě výročí připomínají tabule na hlavních příjezdových trasách do města a také na výpadovkách z města. Komiksově laděné pojetí znázorňuje repliky mezi otcem národa Palackým a svatou Pavlínou,“ řekl Tichák.

Například František Palacký je zachycený v mladém, studentském věku a připomíná Supermana. „Nechtěli jsme důstojného Františka Palackého současné studentské generaci představovat jako zaprášenou, zkostnatělou historickou postavu. Má mnohé zásluhy, které lze označit ve své době za hrdinné. Chceme, aby byl pro mladé inspirativní,“ vysvětlil mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Olomouc může jistě těšit i fakt, že celosvětově známý vyhledávač ubytování Booking.com zařadil hanáckou metropoli mezi deset nejtrendovější destinací pro letošní rok. Město se tak připojilo k velikánům jako brazilské Sao Paulo, americké Santa Fe nebo australský Hobart.

Olomoucké informační centrum loni navštívilo 127 tisíc návštěvníků. Třetinu tvořili zahraniční hosté, nejčastěji Poláci. Návštěvnost se tak podle vedoucí infocentra vrátila na čísla před covidovou pandemií.

Loni v hanácké metropoli přenocovalo 193 434 turistů. Oproti předchozímu roku o 71 procent více. Turistů z Česka bylo loni v Olomouci evidováno v meziročním srovnání o 42 procent více, počet zahraničních hostů vzrostl o 173 procent.