Turisté ignorují zákazy. Kempují v rezervacích a riskují lesní požáry

Ochranáři se v Jeseníkách se stále častěji potýkají s nezodpovědnými návštěvníky, kteří ignorují zákazy a kempují v místech, kde se to nesmí.

„V posledních letech zaznamenáváme nárůst takových přestupků. Je to patrné především z pobytových stop, jako jsou zbytky ohnišť, odpadky, zválená místa a podobně,“ nastínil šéf Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky Petr Šaj.

Aktivity jako kempování na divoko jsou v chráněném území přísně zakázány. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je „na celém území chráněných krajinných oblastí zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody“.

Hlídkovat budou večer

V přírodních rezervacích se rovněž nesmí vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty. Zmíněný táborník velice riskoval tím, že rozdělal oheň poblíž lesního porostu v době, kdy panovalo velké sucho a hrozilo zažehnutí požáru.

„Bohužel strážců máme málo, a tak nejsme schopni rozsáhlé území proti takovým nezodpovědným návštěvníkům zcela ochránit,“ podotkl Šaj, podle něhož se nejlépe daří viníky odhalit v pozdních hodinách.

„Proto plánujeme v letošní letní sezoně větší část strážních služeb přesunout do podvečerních a nočních hodin, kdy je oheň dobře vidět,“ vysvětlil šéf Správy CHKO Jeseníky. Pokud by se přidali i lesníci, může odhalený táborník počítat s pokutou až do výše patnácti tisíc korun.

„Táboření v přírodě, často spojené s rozděláváním ohně, samozřejmě může vést k rozsáhlému požáru a k velkým škodám na majetku. Nemusí jít pouze o chráněná území,“ upozornil mluvčí Lesů České republiky Přemysl Šrámek.

„V případě chráněné krajinné oblasti jde souběžně i o porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Při takové situaci je tedy společným zájmem ochránců přírody a vlastníků lesů této činnosti bránit,“ objasnil mluvčí státního podniku.

Nepřístupný terén je pro hasiče komplikací

Přírodní rezervace jsou při vypuknutí požáru pro techniku hasičů plné těžko přístupných či zcela nedostupných míst. Zásahy jsou tak velmi náročné, jak ukázal i loňský zničující požár v Českém Švýcarsku.

„Tato místa jsou i v Jeseníkách. Jde o náročný terén, doprava je složitá a vždycky je v takových lokalitách problém s nedostatkem vody. Proto by tam lidé ohně rozdělávat neměli. Hašení je tu totiž celkově velmi komplikované,“ varovala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Problémy s kempováním v chráněných zónách řeší rovněž v Litovelském Pomoraví.

„Na nelegální táboření příležitostně narážíme. Častěji ale řešíme vjezdy motorových vozidel do lokalit, kam by jezdit neměla,“ sdělil Ondřej Dočkal z tamní správy CHKO.

Velký nárůst podobných aktivit hlásí CHKO napříč republikou, například Pálava na jižní Moravě.

Přibývají i vjezdy auty do rezervací

„I u nás jsou největším problémem vjezdy motoristů s obytnými vozy či auty s přívěsy do míst, kam jezdit nesmějí, ale kempují tam. A to včetně rezervací. Jen o prvním červencovém víkendu jsme udělili dvě pokuty za kempování v druhé zóně,“ nastínil vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

Podle něj byly třeba loni takových případů v letní sezoně desítky. Odhalit se jich však podařilo jen část.

„Represe pomůže jenom zčásti. Řešení je spíš v tom, že budou jednoznačně daná pravidla, a také nám pomohou obce, které těží z cestovního ruchu. Měly by umožnit lidem kempovat i na jiných místech, než jsou jen nynější oficiální kempy,“ míní Kmet.