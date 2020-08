Turisté vzali památky v Olomouckém kraji útokem. Penziony hlásí plno

Cestovní ruch, který se na jaře v kraji zastavil prakticky na nule, nabral s příchodem prázdnin až neuvěřitelné obrátky. Rekordní počty návštěvníků hlásí jak hrady, zámky a turistická střediska v regionu, tak i provozovatelé ubytovacích zařízení. Nejvíce turistů mířilo především do Jeseníků.

Plno je například v jesenických horských střediscích, která mají i letní atrakce. Hodně dobře jsou na tom třeba v areálu Kouty nad Desnou.

„Areál konečně začal žít naplno. Přestože řadu dní bylo v červenci špatné počasí, byl to velmi dobrý měsíc, srovnatelný s nejlepšími prázdninovými měsíci v minulých letech,“ pochvaluje si ředitel střediska Petr Marek.

Výrazný růst návštěvnosti hlásí hrady a zámky.

„V červenci jsme se dostali přes 27 tisíc návštěvníků, nejvíce za poslední roky. I tak je výpadek kvůli jarní stopce vyvolané koronavirovou pandemií velký a nevím, jestli se nám podaří letos vymazat,“ říká kastelánka hradu Bouzov Zuzana Šulcová.

Podle ní k nárůstu návštěvnosti přispěly nové prohlídkové trasy, jedna z nich například určená pro lidi se psy.

Návštěvnost šla nahoru také v muzeích. Potvrzuje to i Josef Obr, majitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku.

„V červenci vzrostl meziročně počet návštěvníků o dvacet procent, což je pro nás velmi příjemné překvapení,“ pochvaluje si Obr.

Lidí je všude více, na pokrytí jarní ztráty to ale nestačí

Více lidí přicházelo i do lanových center. „V červenci jsme zaznamenali třicetiprocentní meziroční nárůst, což je nad očekávání. I kdyby to v srpnu pokračovalo, výpadek z dubna, května a června nám to přesto nenahradí,“ sdělil šéf Lanového centra Proud v Olomouci Eduard Hrabalík.

Hodně lidí přijíždějících do regionu chtělo také k vodě. Velkým tahákem je termální akvapark ve Velkých Losinách, který kvůli koronaviru utrpěl mnohamilionové ztráty.

„Prázdniny jsou už v normálním režimu. Za červenec jsme se dostali dokonce mírně nad loňská čísla. Přitom loňský červenec byl skvělý,“ říká šéf areálu David Křepský. Podle něj z velké části vypadli polští klienti.

„Je vidět, že zůstává víc lidí v tuzemsku, protože chybějící polskou klientelu nám bohatě nahradili Češi,“ dodal.

Lákalo je například přírodní koupaliště – biotop v Litovli.

„Přestože počasí bylo na léto hodně špatné a řadu dní nebylo na koupání, dostali jsme se celkově na úroveň července loňského roku. Bylo vidět, že je tu mnoho návštěvníků ze vzdálenějších míst. Jinak bychom se na čísla jako loni nedostali,“ vidí správce litovelského koupaliště Jiří Motola.

Zájem je o penziony i chalupy

O zvýšeném náporu turistů vypovídají i údaje od ubytovatelů, a to zejména z oblasti Jeseníků. Beznadějně plno hlásí třeba penzion Kovárna v Horní Lipové. Ubytovací kapacity má vyprodané na celé léto.

„Letošní prázdniny jsou hodně specifické. Potřebovali bychom na ně několikanásobnou kapacitu a bez potíží bychom ji vyprodali. Zdá se, že Jeseníky jsou v kurzu,“ říká majitel penzionu Josef Sekula.

Enormní zájem je o prázdninách také o ubytování na jesenických chatách a chalupách. Červenec je podle Aleny Klimešové, majitelky cestovní agentury Chatař, nejlepší za řadu let.

„Obsazenost chat a chalup byla v červenci hodně nad devadesáti procenty. Pokud někdo odřekl, bleskově se chata znovu obsadila,“ popisuje Klimešová.

Celkově dobře hodnotí první prázdninový měsíc Centrála cestovního ruchu střední Morava.

„Obecně se dá říct, že je hodně dobrý. Především velmi dobře jsou obsazené horské oblasti Jeseníků. Jsem rád, že se nenaplnily černé scénáře,“ říká šéf centrály Radek Stojan. Podle něj pomohla rozsáhlá letní kampaň, kterou centrála pomáhala rozproudit cestovní ruch v regionu.