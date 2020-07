Téměř čtvrt století po ničivé povodni Troubky finišují výkup půdy pro hráze

Val dlouhý asi sedm set metrů a vysoký metr a půl, který zastaví jen dvacetiletou vodu. To je to jediné, co 23 let od nejničivějších povodní na Moravě chrání jejich symbol, obec Troubky. Pohroma, která vesnici z Přerovsku z poloviny srovnala se zemí, přitom byla vodou tisíciletou. Nyní zde konečně finišují vlekoucí se výkupy pozemků pod chystanými hrázemi.