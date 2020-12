Poslankyně Trikolóry má kancelář u muže s bohatou trestní minulostí

Během posledních měsíců MF DNES popisovala zvláštní propojení olomouckého kriminalisty Martina Poláška a místního podnikatele Oldřicha Hradila. Jejich vztah byl natolik nestandardní, že nakonec vedl k Poláškově odsouzení za zneužití pravomoci a brzy pravděpodobně skončí jeho propuštěním od policie.



Kriminalistu soud potrestal za to, že Hradila nechal na policejní služebně nafotit dokument, který vypadal jako koncept o zahájení trestního stíhání jisté Jany H., s níž měl podnikatel spory. Polášek ji poté začal vyšetřovat právě na základě Hradilova „tipu“.

Během pátrání po Hradilových vazbách MF DNES narazila i na jméno poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové (Trikolóra). Zahradníková má poslaneckou kancelář v prostorách, které patří firmě Italia Vivere, jejímž prokuristou je právě kontroverzní podnikatel Hradil.

S mužem, který strávil nějaký čas ve vězení a má 11 záznamů v trestním rejstříku ji pojí několikaletá známost, sama o něm mluví jako o „Oldovi“. V kauze kolem Poláška a dalšího odsouzeného – tentokrát za podvod – advokáta Pavla Andrleho Hradil sehrál důležitou roli, ovšem u soudu nakonec figuroval jen jako svědek.

Za tři roky Sněmovna zaplatila milion korun

Poslaneckou kancelář si Zahradníková zařídila v Olomouci na adrese Za Poštou 416/2 po zvolení do Sněmovny v roce 2017, tehdy ještě v barvách ODS. Kancelář je v přízemí nízké šedé budovy mimo centrum města. Dům zdobí velká plaketa, jež upozorňuje na poslanecké sídlo.



Ve stejném domě, pouze v protějším vchodu, má kancelář i odsouzený advokát Andrle, který je podle obchodního rejstříku členem zdejšího společenství vlastníků. Dalším členem je i společnost Italia Vivere s.r.o., za kterou při schůzích jedná Oldřich Hradil.

Formálně je ve firmě prokuristou, stoprocentní podíl patří jisté Markétě Čepelákové. Ta ho získala v roce 2016 od Občanského sdružení pro pomoc potřebným, v němž podle dokumentů v rejstříku figurovali jak Hradil, tak Andrle.

Smlouvu za regionální kanceláře poslanců uzavírá Kancelář Poslanecké sněmovny. Podle její tiskové mluvčí Martiny Lustigové vyplatila Sněmovna za olomouckou kancelář Zahradníkové v letech 2018 a 2019 vždy 326 400 korun.

Za letošek zatím částku neuvedla, neměla by se však lišit. Měsíčně tak vychází náklady na nebytové prostory o velikosti zhruba 35 metrů čtverečních mimo centrum města na 27 200 korun. Celkově by se tedy suma měla po letošním roce blížit milionu korun.

Původně měla být poslanecká kancelář blíž k centru

Lustigová neuvedla, zda peníze míří do firmy Italia Vivere. „Jediný, kdo může potvrdit to, co žádáte, je přímo paní poslankyně,“ sdělila.

Samotná Zahradníková potvrdila, že smlouva na její kancelář je podepsána s firmou Italia Vivere. „S Poslaneckou sněmovnou to tenkrát za tu firmu projednávala paní Čepeláková,“ tvrdí poslankyně.

I Čepeláková uvedla, že Italia Vivere má smlouvu se Sněmovnou. Jakékoliv detaily však odmítla sdělit: „Nevidím důvod, proč bych se o tom měla bavit s někým cizím.“

Hradil se v minulosti nechtěl ke kauzám vyjadřovat a na telefon nyní nereagoval.

Jak se vlastně Zahradníková ocitla v prostorách spojených s Hradilem? „To vám ty tři roky zpětně nepovím,“ reagovala nejprve politička na otázku, kdo jí dům Za Poštou doporučil.



Podle několika zdrojů MF DNES se přitom původně měla Zahradníková stěhovat do jiné kanceláře, která byla blíže centru. Ona však trvala na tom, že chce smlouvu podepsat právě tady. Dokonce i přes to, že když v ODS zjistili, že bude „bydlet u Hradila“, tak se ji snažili přesvědčit, aby šla jinam.

„Když jsem se dostala do Sněmovny, tak jsem hledala kancelář a bylo mi nabídnuto více prostor a tahle byla cenově, velikostně i možností zaparkovat nejvýhodnější,“ tvrdí poslankyně.

Právě problém s parkováním byl podle ní důvod, proč nechtěla sídlit v centru. Během rozhovoru postupně připustila, že současnou adresu jí mohl doporučit Hradil. „Já jsem všude říkala, že sháním kancelář, která by byla vhodná i pro asistenta. Takže je možné, že to byl Olda, protože on se tady vedle někdy pohybuje, že mi říkal, že o kanceláři ví,“ říká.

„Je mi to úplně u pr...e!“ uvedla poslankyně

Ke svému vztahu s „Oldou“ uvedla, že jej považuje za známého, kterého zná od vidění. Že má Hradil trestní minulost, prý nevěděla. „Co je mně po tom, já o tom nevím, já lidi nelustruji,“ reagovala. Ani po popsání jeho minulosti však nevidí problém, že Sněmovna posílá peníze do firmy, v jejichž orgánech působí kontroverzní podnikatel.

„Já jsem v pořádku s tím, že mám kancelář, do které chodí lidé. Já jsem naprosto v pořádku s tím, že všechny své dluhy mám splacené a že Poslanecká sněmovna platí mou kancelář, a o zbytek se nezajímám,“ řekla.

„Jestli pan Hradil byl, je nebo bude jakkoliv stíhán, či to, co jste říkal, já nevím, mě to nezajímá. Já se starám sama o sebe a o lidi, kteří mě zvolili. Zbytek je mi úplně u pr...e!“ uvedla poslankyně.