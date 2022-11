Tramvaje na Nové Sady lidé v Olomouci využívají, semafory se doladí v lednu

Nová tramvajová trať přinesla cestujícím tři nové zastávky. Její budování trvalo dvacet měsíců a tehdejší vedení města o ní mluvilo jako o splácení dluhu obyvatelům Nových Sadů.

„Nová tramvajová trať je dlouhodobě zakotvená v územním plánu, není to nic nového, leží to tu desetiletí. Počítalo se, že velká sídliště budou tramvají propojena a obsluhována. Houstne automobilová doprava, autobusy mají problém se ve špičce protlačit městem. Nemáme ulice, kde bychom pro ně mohli vyhrazovat samostatné pruhy, město není tak velké,“ připomenul před komunálními volbami primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Problematické je na nové trati střídavé vedení cyklostezek v silnici a mimo ni. Řidiče také zdržují neseřízené semafory v řadě. Plynulejší provoz by měl přijít spolu s odpovídajícím nastavením signalizace nejpozději v lednu.

Lidé jezdí až na konečnou

Tři nové zastávky na trati, kterou dělníci protáhli o 1,2 kilometru, první dva týdny obsluhovaly tramvaje linek 3 a 5 ve výlukovém režimu, od 17. listopadu již jezdí normálně.

„Příjemně mne překvapilo, že tramvaj bývá poměrně zaplněná. Na konečnou jezdí docela dost lidí,“ shrnul první týdny předseda komise městské části Nové Sady Stanislav Hampl.

Při hodnocení provozu z pohledu řidiče je zdrženlivější, stejně jako mnoho dalších. Jen v Rooseveltově ulici přibyly podél trati čtyři semafory. Šoféři mají někdy problém odbočit z průtahu ve Velkomoravské ulici.

„Hlavně směrem na Tovačov je to komplikované. Lidé si toho všímali, už když se začalo dělat kolejiště. Pochopitelný je semafor u základní školy, ale zdá se jich tam celkově příliš. Ještě by ale měla proběhnout úprava,“ dodal Hampl.

Radnice řidiče upozornila, že semafory je nutné vyladit. „Optimální nastavení je možné ve chvíli, kdy se doprava chová standardně. Pak mohou být intervaly pro řidiče, tramvaje i chodce v ideálním poměru. Nebylo možné nastavit je dřív, než byla zprovozněna trať a než skončí stavební práce, které ovlivnily a ovlivňují chování dopravy,“ sdělil mluvčí magistrátu Michal Folta.

Nastavení signalizace potrvá až do ledna

Hotovo má být do dvou měsíců. Optimalizaci řeší odbor dopravy a územního rozvoje, zapojuje se i olomoucký dopravní podnik, například kvůli přednostní jízdě.

„Na DPMO nemáme k dispozici informaci o datu, kdy to bude dokončeno, nicméně již nyní došlo ke zlepšení z hlediska preference tramvají při jízdě po nové trati,“ uvedla mluvčí dopravce Anna Sýkorová.

Zvyknout si musejí také cyklisté. „Cyklopruhy jsou tu asi největší problém. Kolo jede chvíli po cestě, chvíli po cyklostezce. V úzké vozovce je pro auta složité kola objíždět, protože podél kolejí je retardér. Je to kličkování s autem. Na to, jak je ulice široká, se to mohlo vymyslet lépe,“ poznamenal Hampl.

Tramvaje uprostřed

Dopravní podnik na webu vysvětluje, že se v Zikově potkává tramvaj s dalším provozem záměrně.

„Zikova je hustě zastavěna a z pohledu obyvatel panelových domů je optimální vést trať středem ulice. Ve Schweitzerově ulici je na pravé straně trati pole a navíc se zde v době stavby nenacházely žádné inženýrské sítě,“ uvádí dopravce. Z toho vycházel i prostor určený cyklistům.

„Nedalo se to technicky jinak řešit. S projektováním se začalo před dvanácti lety, tehdy nebyla cyklodoprava tak silná. Do projektu se bohužel velmi špatně zasahuje,“ řekl olomoucký cyklokoordinátor Stanislav Losert.

„Proto jsem trval, aby se s tramvajovou tratí dělaly další dva projekty pro cyklisty, napojení Rožňavské ulice, což se povedlo, a propojení směrem k Moravě přes Střední novosadskou. Na něj ale nebyly finance a je v plánu příští rok,“ dodal Losert.

Do budoucna má být trať na Nové Sady prodloužena o jednu zastávku k ulici Jižní, kde je v plánech namísto současných zahrádek navržená točna. Dnes končí koleje úvratí za zastávkou U Kapličky.